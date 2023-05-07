Мнение: Выход

Одной из причин, по которой Пригожин вдруг срочно заторопился из Бахмута, чем уже создал для российской власти нешуточную проблему, могут быть события в Судане. С точки зрения перспектив они выглядят гораздо интереснее.

По факту сейчас в Судане установилось равновесие между армией и ополчением «Джанджавид», которое теперь называется Силами быстрого реагирования. «Вагнер» может принять одну из сторон против другой и переломить ситуацию. На кону стоят либо золотые прииски, которые контролирует ополчение, либо нефть, которую контролируют армейские генералы. В качестве платы Пригожин может потребовать серьезную долю либо в том, либо в другом. Ну, и экстерриториальный анклав под своим собственным контролем. Стороны конфликта в Судане уже достаточно близки к тому, чтобы согласиться на любую внешнюю помощь, причем более склонны к согласию как раз ополченцы, так как за армию уже «впряглась» египетская армия и активно помогает суданским генералам. «Вагнер» вполне сможет уравновесить или даже сместить нынешний баланс.

Но для этого ему нужно сохранить боеспособную и достаточно многочисленную структуру «Вагнера», а не сточить ее в развалинах Бахмута. Поэтому и фактический ультиматум — в 0 часов 10 мая я начинаю выход, а вы делайте что хотите.

Ультиматум воспринят серьезно. Кадыров уже выступил с предупреждением, чтобы «Вагнер» находился в обороне, пока его «Ахмад» будет занимать позиции и менять коллег, а также предложил всем бойцам ЧВК вступить в «Ахмад», суля им неземные радости короткой жизни.

Технически армия (либо Росгвардия) могут попытаться задержать «Вагнер» и не дать ему выйти — но это будет означать прямое вооруженное столкновение, что вряд ли кого обрадует. А уж на фоне вот-вот готового начаться наступления ВСУ ожесточенное столкновение между частями ВС РФ и «Вагнером» станет фантастическим подарком Киеву. Так что дешевле дать «Вагнеру» уйти, даже если это приведёт к тому, что Бахмут (точнее, та территория, которая раньше носила это название) вернется обратно под Киев. Позорище, конечно, будет почище потери Пальмиры, но любые другие сценарии могут грозить вообще развалом фронта.

Что именно произойдет 10 мая — посмотрим, осталось пару дней. Но причины у Пригожина достаточно весомые, чтобы решиться на уход. Наёмник предан не нанимателю, а себе. За деньги можно убивать, но не умирать. Самоубийство «Вагнера» точно не входит в планы его руководства.

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