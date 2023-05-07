 

Мнение: Барельеф Ройзмана подправили

07.05.2023, 11:40, Разное
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В ратуше Екатеринбурга есть коридор, где установлены барельефы всех глав Екатеринбурга с 1814 года.

Евгений Ройзман еще в мае 2018 года сложил с себя полномочия мэра, но барельеф Ройзмана установили только в начале этого года.

Барельеф оказался неправильным. Пришлось подправить. Добавив табличку, что Евгений Ройзман включен в список ионагентов.

Интересно, об уголовном процессе и приговоре по «делу Ройзмана» тоже повесят  табличку?

К слову. Видеопрограмму об уголовном деле в отношении Евгения Ройзмана можно посмотреть здесь:

А можно и не смотреть. Никто не заставляет…

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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