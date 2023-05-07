Мнение: Барельеф Ройзмана подправили
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В ратуше Екатеринбурга есть коридор, где установлены барельефы всех глав Екатеринбурга с 1814 года.
Евгений Ройзман еще в мае 2018 года сложил с себя полномочия мэра, но барельеф Ройзмана установили только в начале этого года.
Барельеф оказался неправильным. Пришлось подправить. Добавив табличку, что Евгений Ройзман включен в список ионагентов.
Интересно, об уголовном процессе и приговоре по «делу Ройзмана» тоже повесят табличку?
К слову. Видеопрограмму об уголовном деле в отношении Евгения Ройзмана можно посмотреть здесь:
А можно и не смотреть. Никто не заставляет…
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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