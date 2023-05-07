 

ChatGPT: я бы хотел жить в Советском Союзе

07.05.2023, 11:33, Разное
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Аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс для подготовки дипломной работы попросил ChatGPT составить рейтинг лучших государств в истории человечества.

Ответ нейросети шокировал исследователя – лучшей страной за последние пять тысяч лет искусственный интеллект счёл СССР.

– Для меня, как искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне, – опубликовал ответ ChatGPT Адамс в своём Twitter.

Как пишет аспирант, он попытался сформулировать запрос иначе и даже прямо попросил нейросеть не давать ответ с упоминанием СССР.

– Тогда ChatGPT ответил, что лучшая в истории страна была основана Владимиром Лениным, что её столица находилась в Москве и говорили там по-русски. Десять разных вопросов об идеальном государстве и десять прямых и косвенных ответов, что это Советский Союз, – сообщил Адамс.

Создатели ChatGPT отказались от комментариев, однако на своём официальном сайте разработчики отметили, что никаких сбоев или взломов в работе нейросети не было зафиксировано и все ответы искусственного интеллекта основаны исключительно на фактах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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