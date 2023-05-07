Названы лучшие места для активного отдыха в мае

В интернете перечислил семь мест, которые идеально подойдут для отдыха на свежем воздухе в мае этого года. Среди них – парки и экологические тропы.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это Линдуловская роща. Заповедник находится на берегу реки, которая раньше называлась Линдуловка, а теперь носит название Рощинка. Парк Монрепо имеет скальный ландшафт. National Geographic включил его в двадцатку самых красивых мест России. В северной столице РФ находится знаменитая экотропа “Комаровский берег”.

Рядом находится Сестрорецкое болото, до него легко добраться на электричке. В этом районе нет развилок, поэтому заблудиться сложно. Дудергофские высоты имеют две разные точки обзора. Парк Сергиевка полон уютных мостиков и уголков, а в парке Алексадрия III находится множество красивых фонтанов.