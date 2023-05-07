 

“Бабушка”: 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком

07.05.2023, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мария Миронова дважды мама. Старшему наследнику актрисы уже 30 лет, а вот младшему – всего три года. Артистка долго скрывала, что у нее есть второй ребенок. Знаменитость не показывала фотографии во время беременности, да и после появления сына старалась не рассказывать о позднем материнстве.

На майские праздники Мария Миронова вместе с семье отправилась в отпуск в Израиль. В личном блоге артистка делится снимками и видео прогулок по Святой земле. В комментариях многие отмечают, что звезда прекрасно выглядит. Поклонники уверяют, что актрисе идет материнство. Правда, некоторые отправляют Марию Миронову няньчить внуков – все-таки через месяц уже 50.

Более того, в комментариях недоброжелатели сравнивают актрису с бабушкой, которая взяла на руки своего внучка.

“Бабушка с внуком”, – написала одна из пользовательниц Сети.

Однако Мария Миронова не обращает внимания на неприятные комментарии. Знаменитость наслаждается временем с семьей.

Стоит отметить, что с возрастом артистка стала копией своего знаменитого отца. Поклонники уверены, что на некоторых фотографиях звезда очень похожа на Андрея Миронова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.21 / В Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов

03.09.20 / МИД прокомментировал блокировку российских аккаунтов в Facebook и Twitter

12.12.21 / В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничили движение транспорта

06.06.21 / Der Spiegel – бундесверу предстоит вывозить из Афганистана не только военную технику, но и пиво

18.07.21 / Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК

28.05.21 / WSJ – из-за «поведения России» США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

07.04.21 / Возможно, Nokia займется разработкой собственного ПО для смартфонов

01.04.21 / Суд открыл дело о банкротстве компании “Индустриальный союз Донбасса”

20.07.21 / Монастырский про убийство Шеремета: выводы о качестве следствия можно будет сделать после приговора суда

04.12.21 / Врио главы Владимирской области Авдеев: Все инициативы и проекты ЕР доходят до конкретных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика