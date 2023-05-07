 

Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву

07.05.2023, 11:10, Новости дня
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Иногда случается так, что даже на собственных похоронах человек не оказывается в самом центре общественного внимания. Валентина Юдашкина сложно назвать человеком не ярким и не привлекающим внимание, однако тягаться с Аллой Пугачевой у него не вышло.

Едва Примадонна пришла на кладбище, как абсолютно все внимание – и звездных гостей, и простых посетителей, и, в первую очередь, журналистов – оказалось приковано именно к ней. Среди тех, кто запечатлел проход Аллы Пугачевой, оказался и корреспондент Дни.ру.

Наша редакция решила проверить, как нейросеть от Сбера Kandinsky 2.1 воспринимает этот снимок. Стоит учитывать особенности работы нейросети. Судя по результатам тестов, обрабатывая то или иное изображение, она выделяет несколько основных деталей, которые пытается сохранить и подчеркнуть, слегка меняя все остальное.

Мы загрузили в нейросеть наш снимок и несколько раз последовательно заставили нейросеть перерисовать его. Не удивительно, что результатом первых итераций стало превращение Аллы Пугачевой в ведьму – именно таким образом алгоритмы интерпретировали шляпку необычного фасона и сосредоточенное лицо Примадонны.

Удивительно, но следующие превращения изображения приобрели совершенно иную направленность. Алла Пугачева, переставшая быть узнаваемой после первой же обработки, предстала в образе старушки-божьего одуванчика. Также нейросеть пририсовала ей вторую такую же подружку. И, судя по деталям, изобразила их где-то на отдыхе.

О том, как в действительности проходили похороны Валентина Юдашкина и какую роль в траурной церемонии сыграла Алла Пугачева читайте в репортаже Дни.ру.


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