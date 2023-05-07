 

Минпромторг и ФТС уточнят коэффициенты утилизационного сбора с физлиц на электромобили

07.05.2023, 8:50, Новости дня
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Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральная таможенная служба работают над унификацией расчета пошлины за использование электромобилей.

В конце апреля СМИ сообщали, что владельцы ввезенных электромобилей уже получили письма с требованием оплатить дополнительную пошлину по коэффициентам, которые отличаются от тех, что используются в автомобилях с обычным двигателем.

Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Федеральной таможенной службой РФ разрабатывает единую методику расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые гражданами РФ для личного пользования. В РФ базовая ставка установлена в размере 20 000 рублей. Для физических лиц, ввозящих автомобили в страну для использования в личных целях, действуют пониженные ставки (0,17 на новые автомобили и 0,26 на автомобили старше трех лет).

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей предусмотрен только один метод расчета.

25 апреля “Известия” сообщили, что таможенники потребовали от владельцев уже ввезенных электромобилей дополнительные платежи за пользование. Нижегородская таможня, в частности, указала, что на Tesla действуют коэффициенты от 1,63 до 6,11.


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