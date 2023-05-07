 

Мнение: О сбыче мечты неудачника… А что толку?

07.05.2023, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Говорят, если долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться, как по ней проплывут трупы твоих врагов. А если долго ждать исполнения детской мечты, она в конце концов исполнится.

Но есть нюанс.

Что-то герой дня и дождавшийся «счастливчик» совсем не радостный какой-то. Скорее наоборот.

Когда слишком долго ждёшь исполнения мечты, её сбыча уже не радует?

Или просто, «тяжела ты, шапка Мономаха» и не по Хуану сомбреро?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / Мнение: Независимость и обособленность

01.07.22 / Жаждущая гениталий молодых мужиков жена Петросяна оказалась на улице: Ничего предосудительного

04.03.23 / Бастующее королевство

04.06.21 / Россию взломали – иронично, правда?

18.11.22 / В рынок бытовой техники России встраиваются китайские и российские бренды

01.03.23 / Интрижка с Кончаловским, брак без любви, потеря мужа и сына: секреты и испытания актрисы Купченко

11.10.22 / Мнение: Голодная зима в Европе, закрытие пекарен и подаренные бензоколонки

29.05.22 / Душный Ксюндель и весёлая Аллочка – Личное мнение

18.09.20 / Мнение: Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

28.04.21 / На первомайской демонстрации разрешат плакаты с конструктивной критикой власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика