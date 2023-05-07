Мнение: О сбыче мечты неудачника… А что толку?
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Говорят, если долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться, как по ней проплывут трупы твоих врагов. А если долго ждать исполнения детской мечты, она в конце концов исполнится.
Но есть нюанс.
Что-то герой дня и дождавшийся «счастливчик» совсем не радостный какой-то. Скорее наоборот.
Когда слишком долго ждёшь исполнения мечты, её сбыча уже не радует?
Или просто, «тяжела ты, шапка Мономаха» и не по Хуану сомбреро?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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