 

«Минировал торговые центры и аэропорты»

07.05.2023, 3:05, Разное
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Прокуратура представила свои «доказательства» по делу Всеволода Королева.


Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

5 мая в суде по делу о «фейках» о российской армии в отношении петербургского режиссера-документалиста, поэта, философа 34-летнего Всеволода Королева гособвинение представило свои «доказательства» его вины. Некоторые из них шокировали своей несуразностью защиту и слушателей.

Королев, по версии следствия, в марте и апреле 2022 года разместил два поста в соцсети «ВКонтакте» с якобы недостоверными сведениями о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. За это мужчине сейчас грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказывала «Новая», Всеволод с первых же дней СВО выходил на пацифистские акции протеста в Петербурге, дважды его задерживали и сажали под арест. На своей странице в соцсети режиссер, невзирая на предостережения друзей и нависшую над всеми угрозу уголовного преследования, размещал посты и делал перепосты о событиях в Украине.

Там же Всеволод выложил свои режиссерские работы — два документальных фильма о первых арестованных в Северной столице за «фейки» о российской армии: про художницу, музыканта, видеооператора Александру Скочиленко (д/ф «Саша, мы с тобой») и журналистку Марию Пономаренко (д/ф «Холодный май»). Королев готовил следующую документальную ленту — про всех активистов, выступающих против спецоперации в Украине, но закончить ее не успел.

Уголовное дело в отношении режиссера возбудили 11 июля прошлого года. 13 июля его арестовали и отправили в СИЗО. 5 октября дело Королева передали в Выборгский районный суд Петербурга. 28 ноября началось его рассмотрение.

На нескольких предыдущих заседаниях (с января по апрель) суд допрашивал свидетелей обвинения. Всего их было заявлено трое:

оперативник петербургского Центра «Э» Василий Марчук и два петербуржца, которых этот полицейский допрашивал по делу Всеволода, — Михаил Баранов и Владимир Шатохин.

Но не все свидетели в ходе судебного процесса подтвердили версию следствия. Так, например, Михаил Баранов, по утверждению следователей, якобы возмущался постами Королева в соцсети. Однако, выступая в суде, он в корне изменил свои показания, данные на стадии предварительного следствия. Вместо того чтобы подтвердить вину подсудимого, Баранов высказался в его защиту и признался, что при даче показаний формулировки ему подсказывал следователь. В частности, рекомендовал указать, что Михаил «испытывал злость и недовольство от прочитанных сообщений во «ВК». На заседании Баранов уточнил:

«Даже если тогда меня что-то разозлило, то сейчас, исходя из нынешних событий, мое мнение поменялось, сейчас я считаю, что это — свобода слова».

5 мая в суде сторона обвинения огласила письменные «доказательства» вины Королева. Первым делом помощник районного прокурора зачитала справку из петербургского Центра «Э» о том, что фигурант дела о «фейках» об армии якобы причастен к «радикальному оппозиционному сообществу», которое действует при поддержке «либеральных СМИ». Само сообщество гособвинитель не назвала, но продолжила перечислять «грехи» Королева. В их числе:

  • участие в акциях команды Навального и пацифистских протестах;

  • призывы к участию в протестах и неучастию в СВО;

  • использование VPN в целях скрыть сомнительное поведение в интернете;

  • рассылка сообщений о ложном минировании торговых центров, учебных заведений и аэропортов в нескольких регионах РФ (при этом представитель прокуратуры уточнила: e-mail, с которого отправлялись сообщения о минированиях, Всеволоду не принадлежит, но ip-адрес якобы совпадает с его ip-адресом);

  • оправдание терроризма в тех же постах, в которых ранее были обнаружены «фейки» об армии.

    • Как минимум две последних претензии стали неожиданными и необъяснимыми для защиты.

    По мнению адвоката Королева Марии Зыряновой, видимо, прокурору с какой-то целью потребовалось показать судье, что следствие пытается усмотреть в материалах дела еще что-то, помимо «фейков» об армии.

    — Но для меня большой вопрос — как и чем это будет потом доказываться, — отметила Зырянова.

    На следующем заседании, 30 мая, свои доказательства невиновности Всеволода Королева представит его защита.

    Нина Петлянова,
    соб. корр. «Новой газеты», Петербург

    Источник: Новая газета


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