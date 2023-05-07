Мнение: Полевой механизм крючков и траблшутинг

Давайте начнем разбираться с полевым механизмом крючков.

До сих пор крючки многим представлялись как ловкий ход, способный создать у партнера эффект зависания и залипания.

Все почти соотносили крючки с когнитивным диссонансом, либо с разрывом шаблона.

Поэтому изготовление крючков казалось чем-то вроде манипуляций чужим сознанием или даже атакой на чужие границы. Поэтому вместо крючков у всех почти получались щипцы разной степени кривизны.

В реальности крючки образуются в поле сами, если вы ведете себя в границах.

Вот здесь в комментариях у многих получилось сделать крючок или почти крючок.

Я надеялась, что вы проанализируете, как и почему это получилось, но не дождалась, несмотря на свои подсказки про связь крючков с векторами мимо границ.

Крючок не просто связан с векторами косяков и векторами сливов партнера, крючок наполовину состоит из них.

Черными инструментами можно действовать только в ответ на ход партнера в черном или сером поле. Крючок можно сделать только на вектор слива или вектор косяка, пику – только в ответ на косяк. Иначе черные рыбацкие инструменты не работают.

Я предлагала проследить, моделируя диалог, что невозможно ответить в границах на вектор косяка и не сделать крючок. Так же нельзя не сделать крючок, отвечая на вектор слива в границах. Поэтому люди, умеющие общаться в границах, обречены на рыбалку, даже если не знают, что это такое. Хотят они или нет, но их ответы на чужие векторы будут крючками.

А крючок, как вы помните, сам по себе растит значимость, поскольку привлекает и удерживает внимание и интерес другой стороны – цепляет.

В этом разгадка, почему рыбаки относятся к чужим багам так лояльно. Помните, сколько раз я задавала вам этот вопрос? Пока мы не разобрались с векторами мимо границ, дать исчерпывающий ответ на этот вопрос я не могла.

Теперь попробуем разобраться, почему из ответа в границах на чужой вектор мимо границ получается крючок.

Возьмем, для пример, все те варианты, которые вы сами приводили в комментариях.

Вопрос у нас был такой: “Откуда ты знаешь, что любишь меня, Клайд?”

Почему это вектор косяка?

Это неуважительная формулировка, частично обесценивающая признание в любви Клайда, если оно было, или выражающая уверенность, что он так думает, но плохо понимает, что это значит. Кроме сомнений в адекватности Клайда это еще и побуждение его к завереням и оправданиям. То есть девушка в данном случае обращается к Клайду сверху, проявляя к нему недоверие и неблагодарность.

Если отвечать на вектор косяка так, будто это совершенно уместный запрос, всерьез поясняя, откуда вы знаете, что любите, получится ваш вектор слива.

Вот, вот и вот, и вот, и по ссылке можно посмотреть все примеры векторов слива.

Понимаете, почему это векторы слива?

Вектор косяка это трансакция, ставящая партнера нелегитимно в нижнюю позицию (ученика, должника, подчиненного). Нелегитимно – это значит, что по факту от него нет запроса на учебу, нет его долга и нет ничего такого, чтобы верхняя позиция была легитимна. В данном случае корона девушки создает для нее видимость, что Клайд ей что-то должен, что он в чем-то провинился, и она имеет право ему строго предъявить. Это ее иллюзия прав, но если Клайд принимает и поддерживает это право, то это будет его вектор слива.

Вот почему подшучивать над тем, кто нелегитимно обращается к вам сверху – в границах. Однако шутка должна быть соразмерной вектору косяка. Отвечать более жесткой и грубой шуткой, чем вектор партнера, будет вашим вектором косяка или даже вашим косяком, если вы переборщите.

Учитывайте, что кроме вектора косяка в запросе обычно содержится и нормальная часть. Если, обидевшись на формулировку сверху, вы ответите отказом на весь запрос, это будет вашим вектором косяка или даже косяком.

Например дать понять девушке, что любовь – это ее выдумки – косяк со стороны Клайда, который хочет продолжать с ней отношения. Клайд не должен отрицать свою любовь, но не может и просто согласиться, поскольку формулировка откровенно неуважительная. И если он ответит так, что в ответе не будет ни отказа, ни согласия, ни готовности отчитываться и оправдываться, получится крючок.

Своей неуважительной формулировкой девушка сама открывает Клайду красное поле для шуток над ней и для его уходов от прямого ответа.

Обратите внимание, в лучших из ваших вариантов Клайд не делает крючок специально, крючок получается сам собой, а Клайд просто подшучивает над формой обращения и не дает требуемого отчета.

Можно сказать, что поле само делает крючок, так же можно сказать, что крючок возникает сам собой, без специальных усилий, это и есть та самая спонтанность, над которой многие ломают голову: как же инструмент может быть непреднамеренным.

Посмотрите некоторые хорошие ответы: здесь, здесь и здесь. По ссылке есть и другие неплохие варианты.

И обратите, кстати, внимание на вариант, который я назвала отличным.

– Приходи сегодня, расскажу)

Вот это тот самый крючок, который в другом контексте превратится в щипцы или в обычный прямой шаг, безо всякого крючка.

Щипцами это будет, если девушка уже сделала шаг или два назад, а ее все-таки тянут на встречу, не обращая внимание на ее нежелание.

Что-то вроде:

– Встретимся сегодня?

– Занята до конца недели. А у тебя как на работе?

– Приходи сегодня, расскажу)

Обратите внимание, Клайд в этом случае хватается за вежливый вопрос и интригует на пустом месте, еще и скобочку ставит, чтобы создать видимость игры. Такие попытки сделать “крючок” всегда обходятся по двойной цене в смысле потери значимости.

Простой шаг это будет, если девушка не против встречаться и проявила к чему-то интерес. Никакого крючка в этом тоже не будет, даже если речь о чем-то очень интересном для нее. Само по себе влечение и нетерпеливое ожидание встречи тоже растят значимость, но неверно в этом случае говорить, что некто сделал вам крючок. Механизм “цепляния” в этом случае другой.

По ссылке вы можете увидеть и векторы косяков в ответах.

Вот, например, или вот, но векторов косяков в ваших примерах как раз очень много, разных.

Обратите внимание, что вектор косяка девушки не уменьшает вектор косяка Клайда. Вроде и понятно, что он раздражен на формулировку, но если он отвечает “с чего ты взяла такое?” или “я не уверен”, то он прямолинейно сообщает ей, что любовь ей померещилась, а это косяк, если Клайд не собирается расставаться. Получается, что он хочет иметь с девушкой связь и близость, но отказывается платить за это чувствами.

Позже мы продолжим разбирать тему векторов и крючков, а пока такая новость.

На моем сайте появился последний сезон ФС “Разморозка”. Он был снят летом 2021 года, почти два года назад. Все, кто был на курсе “Траблшутинг” видели его. Сезон был основой для интерактивных задач, когда все участники курса участвовали в диалогах героев, выбирая верный поворот диалога.

Траблшутинг – это не просто рыбалка, это выход из тупиковых ситуаций, из черного поля.

Это бывает, когда СЗ ниже нуля или когда n(ОЗ) отрицательная, то есть при сливах и(или) косяках.

Отрицательная СЗ бывает только при сливах, а отрицательная n(ОЗ) – при косяках. При комбинации того и другого тоже бывает черное поле.

Вот выход из черного поля в красное – это и есть траблшутинг.

Траблшутинг возможен, когда удается изменить контекст ситуации так, чтобы появился запас или даже кредит красного поля.

Если вы были на курсе, вы помните, что это курс был на опережение, это тот уровень, который в полной мере можно освоить уже владея рыбалкой, но я давала вам возможность практически решать такие задачи, до которых в теории мы еще были очень далеки.

Посмотрите этот сезон свежим взглядом и отметьте, какие ситуации стали более понятны и почему, какой новый пласт или слой в ситуации вы замечаете сейчас. Те, кто смотрят впервые, на два года позже, чем другие, тоже поделитесь, насколько понятна трансформация черного поля в красное. Благодаря чему это происходит, в общем и в частности, в конкретных ситуациях?

Вот ссылки на серии по порядку, включая два эпилога:

1 серия

2 серия

3 серия

4 серия

5 серия

6 серия

7 серия

8 серия

9 серия

10 серия

11 серия

12 серия

13 серия

Эпилог

Эпилог 2

Предыдущие сезоны тоже есть на сайте и в моей группе Вконтакте.