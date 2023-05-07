 

Мнение: О беспощадной иронии судьбы… За что она мстит Захару Прилепину?

07.05.2023, 2:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нет смысла как-то особо комментировать теракт против писателя и бойца совсем не литературного фронта Захара Прилепина. Опера и следаки сработали на редкость оперативно, подозреваемый задержан и дал признательные показания, раскрыв заказчиков, украинские спецслужбы косвенно подтвердили свою причастность, #жизнь продолжается.

Но есть в этом всём какая-то недосказанность. И одна крайне важная деталь, которую почти все упустили из виду.

Как сообщается, утром 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Даже не о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст 277 УК РФ), наказание по которой мягче.

Также стало известно, что Захар Прилепин получил то ли переломы, то ли даже травматическую ампутацию ног. И тут не могу не вспомнить недавнюю заметку с вот этим фото:

Ирония Судьбы в том, что познакомил этих молодых людей именно… Захар Прилепин. Или, точнее, организованные им «вечера поэзии» для раненых участников СВО, где молодые поэтессы из прилеписнкого литературного кружка читали свои стихи выздоравливающим воинам-участникам спецоперации. То есть, он стал невольной «свахой»…

И вот — прилетел удар именно по ногам.

За что?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.22 / Мнение: О быстрой расплате за «оголтелую русофобию»

14.12.21 / Семь признаков истинной депрессии от психиатра Кристо ван Меера

01.09.20 / Алсу проводит отпуск вместе с мужем Яном Абрамовым

14.04.22 / Мнение: Остерегайтесь британских офшоров, юань захватывает Мосбиржу и перспектива смерти доллара

26.07.22 / Осветляет кожу, убирает пигментные пятна и морщины с лица: готовим домашний натуральный крем

13.08.22 / Из-за объявленной засухи миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды

26.06.22 / Мнение: Вверх по лестнице, ведущей вниз

18.02.23 / “Женщины Лазаря” в РАМТе – Уварова рассказала о драме гениального физика

16.04.22 / COVID, социальные волнения и рост продажи оружия — эксперт раскрыл причины всплеска насилия в США

01.09.21 / В 2022 году Роскосмос впервые в истории отправит на орбиту клоуна и жонглёра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика