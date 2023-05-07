Мнение: О беспощадной иронии судьбы… За что она мстит Захару Прилепину?

Нет смысла как-то особо комментировать теракт против писателя и бойца совсем не литературного фронта Захара Прилепина. Опера и следаки сработали на редкость оперативно, подозреваемый задержан и дал признательные показания, раскрыв заказчиков, украинские спецслужбы косвенно подтвердили свою причастность, #жизнь продолжается.

Но есть в этом всём какая-то недосказанность. И одна крайне важная деталь, которую почти все упустили из виду.

Как сообщается, утром 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Даже не о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст 277 УК РФ), наказание по которой мягче.

Также стало известно, что Захар Прилепин получил то ли переломы, то ли даже травматическую ампутацию ног. И тут не могу не вспомнить недавнюю заметку с вот этим фото:

Ирония Судьбы в том, что познакомил этих молодых людей именно… Захар Прилепин. Или, точнее, организованные им «вечера поэзии» для раненых участников СВО, где молодые поэтессы из прилеписнкого литературного кружка читали свои стихи выздоравливающим воинам-участникам спецоперации. То есть, он стал невольной «свахой»…

И вот — прилетел удар именно по ногам.

За что?

—