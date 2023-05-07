Мнение: КАК Я РАБОТАЛ НА ПУТИНА-13

Продолжение моего ЖЖ-сериала о выборах президента РФ в 2012 году в маленьком городке. Начало здесь.

Глава 12. КОММУНИСТЫ, НАЗАД!

Одно мне так и не было до конца понятно: почему жители нашего городка поголовно не голосуют за коммуниста Зюганова. Если, как говорится, «тупо» проанализировать наклонности и стремления, которые они высказывали на фокус-группах и в ходе опросов, то выходило, что кроме как за «красных» им и голосовать не за кого.

Любовь к красному

Вот что я сам писал в те дни у себя в ЖЖ: «с обывателем даже смешно заговаривать насчет «усиления роли суда», «укрепления законности», «равенства всех перед законом»… Да вообще о правых ценностях. В этом случае не будет никаких шансов на доверительный разговор – тебя просто перестанут воспринимать. А уж если, не дай бог, заговорить о «предпринимательстве», да о том, что «предпринимателей надо поддерживать»…

Кого поддерживать?! – немедленно спросят вас. – Предпринимателей? БИЗНЕСМЕНОВ?? (само слово «бизнесмен» произносится нашим человеком с непередаваемой на письме гадливостью). Этих хапуг, воров, кровопийц? Да кой хрен их поддерживать – они вон и так хорошо живут! Бабушек бы кто поддержал, с пенсией в 6 тыс. руб.! Меня бы кто поддержал, с моей зарплатой в 11 тыс., а у меня еще ребенок… – и и.д., по накатанной. Перечислив свои беды, собеседник почти наверняка в финале еще вернется к «предпринимателям», предложив, как минимум, «содрать с них побольше». Про налоги же со средним обывателем много не поговоришь – эта тема ему по большей части просто неинтересна.

И это ведь мы еще не затронули тему «неправедной приватизации». Поди скажи «мирному обывателю» про необходимость приватизации – в любом виде! Это ведь все равно как показать красную тряпку быку. Лучше так рисковать наедине – потому что иначе на тебя понесется СТАДО: люди в массе своей ненавидят приватизацию прошлую (нас обокрали!), приватизацию текущую (всё воруют!) и приватизацию будущую (собираются, гады, украсть последнее).

То есть три столпа свободного общества – закон, свобода предпринимательства, частная собственность – россиян в массе не волнуют (в лучшем случае), а в худшем – бесят. Зато «на ура» идут любые предложения повысить государственные расходы – на пенсии, зарплаты, пособия, льготы. Очень хорошо практически в любой аудитории воспринимается контроль над ценами. Налоговая тема волнует среднего избирателя только в одном аспекте: даже самые лояльные к Путину, как правило, стыдливо шепчут – а зачем же их кумир терпит одинаковую для всех ставку подоходного налога? Ведь понятно же, что с богатеев надо брать налогов побольше, побольше!!

Вообще, любые предложения по повышению мер государственного контроля – неважно над чем (над ВСЕМ!) – воспринимаются обывателем благосклонно. Что ни возьми – досуг школьников, спиртное, содержание телепередач и т.д. – обыватель убежденно воскликнет «да!!» Пусть будет еще больше контроля!! Что, впрочем, вполне уживается с ненавистью обывателя к «чиновникам».

Вообще, фраза «под контроль государства» звучит для наших людей как музыка. Они готовы выслушивать ее бесконечно. Государство должно все контролировать и за все платить, причем МНОГО – это аксиома. Вопрос «из каких денег» обывателя не волнует абсолютно – ведь наши люди прекрасно знают, что «Россия самая богатая страна в мире», а денег у нее может не быть по одной единственной причине, сформулированной еще Карамзиным.

Я много раз наблюдал поединки путинских агитаторов с массами «простых граждан». Простые граждане неизменно атакуют именно по обозначенным ЛЕВЫМ направлениям. Путинские агитаторы вяло отбиваются, но, самое забавное – очень хорошо заметно, что они сами при этом придерживаются ровно тех же ЛЕВЫХ взглядов. И им непонятно и больно – почему ж их босс сохраняет эту непонятную «правизну»: не всё еще национализировал, не всех проклятых бизнесменов прижал к ногтю и посадил в компанию к Ходору, не ввел 90%-ный подоходный налог «для богатеев», не увеличил раз в 5 пенсии и стипендии, не раздает бесплатно квартиры? Что мешает-то?

Варианта, собственно, два. Или ГосДеп, или евреи. Или – если говорить проще – либералы, то есть и то и другое вместе. Такой ответ народу понятен. С пониманием глядя в глаза путинскому агитатору, народ жмет ему руку и идет по домам – думать горькую думу».

Самая лучшая заглушка

Словом, одну из главных интриг кампании я бы сформулировал так: если народ так хочет коммунизма – то почему он не голосует за коммуниста? И, пожалуй, главным ответом на него была личность Геннадия Андреевича Зюганова, старого доброго «папаши Зю». Думаю, всем путинистам, а заодно либералам и демократам России надо бы век бога молить за Геннадия Андреича: вот уж 20 лет он работает универсальной «заглушкой» на всем коммунистическом движении в России, надежно предохраняя все российское общество от «красной угрозы».

Что служит все эти годы гарантией успеха Геннадия Андреевича, его удивительной «непотопляемости»? Очевидно, это редкий набор уникальных личных качеств: полное отсутствие харизмы, удивительная необаятельность, способность все и всегда делать невпопад, внешность и повадки прожженного провинциального бюрократа. А в последние годы Зюганов добавил к списку вышеперечисленных достоинств еще одно – старость. Все-таки 67 лет на момент кампании – не шутка; возраст пенсионный не только социалистически-гуманистическим российским меркам, но и даже по человеконенавистническим германским. Идеальный кандидат «красной оппозиции»!

Тем не менее оставалась опасность, что даже за такого «лидера» мои подопечные горожане все ж проголосуют – повинуясь или своему духу противоречия, или партийной дисциплине, или, что хуже всего, простой логике – то простому силлогизму «если мы хотим жить как раньше при коммунизме, то надо и голосовать за лидера Коммунистической партии, на данный момент – Зюганова Геннадия Андреевича».

Вот как раз этого, самого страшного противника – логику и здравый смысл – мне и предстояло сокрушить. Я хотел предложить избирателю другую, ПРАВИЛЬНУЮ логику, а именно: «все мы хотим жить как раньше, при коммунизме, и ИМЕННО ПОЭТОМУ голосовать надо за лидера нации, выдающегося госдеятеля современности Путина В.В.»

Такая задача только на первый взгляд кажется абсурдной и недостижимой. На самом деле в несколько приемов решить ее удалось, правда, не без доли везения: сначала помог случай, потом – местная партячейка КПРФ.

КПСС против КПРФ

Те же опросы четко показывали, что, по счастью, в плане антизюгановской контркампании надо было воздействовать все ж не на весь электорат в целом, а в основном на его старшую половину – от 40 лет и выше, с особым упором на пенсионеров. Молодежь к Зюганову была вообще практически равнодушна – сердцами нелояльно настроенных молодых вместо престарелого «папаши Зю» почти безраздельно владел «приколист» Жириновский. Но молодые меня вообще волновали мало – те части электората, которые заведомо не голосуют, мало кому интересны.

А вот со стариками надо было повозиться. Для начала надо было сделать основное – расчистить площадку и подготовить фундамент для того, чтобы по крайней мере ВЫЙТИ НА КОНТАКТ с престарелой аудиторией, погруженной в свой мир грез и мечтаний о временах молодости, дешевизны и «советского изобилия» (кстати, мечтания о прошлом были не совсем уж оторваны от реальности: город-то в прошлом был «оборонным», так что снабжался он действительно много лучше, чем окрестная нечерноземная глубинка, в которой – даже в областном центре – при коммунистах и горячая вода в большей части домов летом была за праздник).

Технически это было довольно просто. Я взял местную бесплатную газету с объявлениями, прельстившую меня тем, что она доставлялась по принципу «в каждый почтовый ящик»: было понятно, что пенсионеры если и будут читать, то именно ее, так как на другую прессу у них – при 6-тысячной пенсии – просто может не быть денег. И завел правило на оставшиеся месяцы выборной кампании – в каждом номере на третьей полосе давать несколько

А) бесед с заслуженными людьми города – врачами, строителями, учителями и т.д., находящимися ныне на пенсии

Б) в этих материалах ненавязчиво, но последовательно проводить мысль о том, как хорошо и здорово жилось раньше, при социализме, и как хреново и неправильно всё делается сейчас, сколько допускается ошибок и т.п. Собственно, интервьюеру обычно достаточно было просто задать старичкам пару наводящих вопросов, и дальше они уже все рассказывали сами, без подсказок.

Некоторая трудность была только в том, чтобы отбиться от недоумевающих вопросов иных чиновников из засунутой в дальний чулан «Единой России» – мол, что это вы делаете? Что за пропаганда социализма? Нет ли здесь принижения путинских достижений? И т.д. Но я в данном случае пользовался своим карт-бланшем и посылал вопрошающих – в максимально вежливой форме – лесом. Те пару раз попытались слать доносы «наверх», но успеха не имели.

На самом деле, учитывая крайний дефицит времени, я вот так, «на грани фола», пытался собрать как можно больше ностальгирующих стариков и старушек за страницами подконтрольного издания. Попутно, конечно, разгоралась и ностальгия по «совку» но, поскольку весь антураж путинского правления, собственно, и являет собой ностальгию по совку, я считал, что это терпимый побочный эффект.

И тут, по счастью, подвернулась отличная оказия: мэр отыскал старого, 82-летнего бодрого пенсионера по фамилии Евсеев, знаменитого тем, что он носил гордое звание «последнего главы горкома КПСС» в городе. То бишь он был местным партийным бонзой вплоть до самого конца Советской власти – до 1991 года, после чего «не вписался в рынок» и мирно прозябал в отставке.

Вот его-то мы и решили достать из небытия, в тайной надежде, что коммунистические идеалы не имеют над ним очень уж большой власти. Получилось! Дедок так обрадовался, что может вновь оказаться «полезным» и быть в центре внимания, что мигом согласился публично поддержать кандидатуру Путина.

Это было великолепно! По опросам, пожилые горожане в массе своей прекрасно помнили Евсеева: не потому, что он отметился какими-то особыми достижениями на посту главы города (он им, по сути, и не был, так как при коммунистах вся реальная власть в оборонном городе по традиции находилась в руках директора оборонного завода) – а именно из-за ностальгии: «был при коммунистах главным городским коммунистом».

Кому-то в штабе пришла в голову идея сделать Евсеева Начальником городского предвыборного штаба Путина. Я горячо ее поддержал. Евсеев, крайне гордый оказанной честью, тоже был в восторге.

Эх, Евсеев!.. На его примере было чрезвычайно хорошо видно, что делает с людьми яд «пребывания у власти». Ради предложения «возглавить штаб Путина» он пошел на реальную конфронтацию со многими своими товарищами из горкома КПРФ, которые не могли простить ему «предательства». Однако Евсеев был счастлив! Счастлив тем, что опять, после столь долгого перерыва, ходит по знакомым коридорам (здание горадминистрации, естественно, было бывшим зданием горкома КПСС), что он опять среди НАЧАЛЬНИКОВ, что он НУЖЕН…

В свои 82 он оказался чрезвычайно пунктуален и усидчив: всегда приходил на все заседания штаба, вел «прием» как глава Штаба Путина, ходил к мэру «решать вопросы».

Я не мог упустить момента, и мы выпустили несколько совместных сюжетов на городском радио, телевидении и в газетах с темой «старый и новый мэр» – типа, старый глава советует новому, как правильно управлять городом, тот внимательно слушает и записывает (совместное фото). Ненавязчивая мысль в сюжетах: вот два мэра, старый и новый – и оба за Путина! Что это, если не единство прошлого и настоящего в одной, устраивающей всех фигуре?!

Воззвание, подписанное Евсеевым, мы поместили и в бесплатной газете, под очередными стенаниями очередного заслуженного учителя о том, как неправильно нынче строится учебный процесс и как хорошо было раньше, при идеологии и комсомоле. Это шло уже месяц, и я надеялся, что внимание пожилых читателей к этой самой третьей полосе уже гарантированно.

Но в итоге мы выловили еще более крупную рыбу: на материал отреагировал крайне раздосадованный местный горком КПРФ. Обидившиеся на «ренегата» старички-коммунисты написали «Открытое письмо» (!) в нашу газету, в котором, в числе прочего, заявили и следующее: мол, бывший первый секретарь горкома КПСС Евсеев называет себя коммунистом и пишет, что «коммунисты за Путина» – а какой же он, спрашивается, коммунист?? Как он смеет называть себя коммунистом, если он не член КПРФ? А если он не член КПРФ, а всего лишь «хранит свой билет члена КПСС» – то он, стало быть, никакой не коммунист, и называть себя коммунистом не вправе!

Это запальчивое письмо представляло собой, конечно, ПОДАРОК. Мне оставалось только опубликовать его полностью, естественно, без каких-либо купюр, да и запустить дискуссию на страницах газеты – действительно ли называть себя коммунистами и бороться за идеалы коммунизма-ленинизма могут только члены КПРФ, а бывшим членам КПСС надо помалкивать в тряпочку, когда настоящие верные ленинцы-зюгановцы меж собой разговаривают?

В итоге резонанс в пенсионерской среде получился большой, и словесные баталии развернулись не на шутку – пикировались даже в магазинах, что я краем уха пару раз слышал. Произошло две вещи: во-первых, поскольку «ренегатство» Евсеева стало везде обсуждаться, у городских «розовых», то есть сочувствующих комми, образовался «разрыв шаблона»: они УЗНАЛИ, что, оказывается, можно называться коммунистом, можно быть статусным коммунистом – и голосовать при этом за Путина. От понимания, что такое «возможно», уже один шаг до осознания, что такое НОРМАЛЬНО.

И второе – многих стариков кляуза горкомовцев серьезно разозлила, так как они в ней не без оснований увидели претензию КПРФ-ных представить себя этакой «белой костью». Русские люди безалаберны, они могут сочувствовать, но вступать куда-либо, обзаводиться «корочкой» – большинству лень и неохота. И вот теперь им это ставят В ВИНУ??

Выяснился и еще один забавный момент: оказалось, многие старички и старушки из числа «советских членов партии» на полном серьезе были уверены, что сохраненный ими членский билет КПСС реально «старше», чем «какой-то там» билет КПРФ – как сама КПСС «старше» и главнее, чем КПРФ, а СССР – важнее и «круче», чем «всего лишь» Россия. То есть своей неосторожной реакцией местные коммунисты ПОКУСИЛИСЬ НА СВЯТОЕ!! Естественно, что в последующей полемике симпатии «розовой» части электората, за исключением совсем уж упертых «партейных», оказались-таки на стороне Евсеева. Люди с гневом отвергали попытку «зюгановцев» указывать настоящим (то есть еще из КПСС!) коммунистам, кого им поддерживать, а кого не поддерживать на предстоящих выборах.

Нам только того и надо было. В итоге, я думаю, мы если и не раскололи, то «отщипнули» от зюгановского электората изрядную часть.

Особенно было смешно, когда за 8 дней до выборов ко мне пришел Евсеев и, смущаясь, сказал: «Вы знаете, я же вспомнил: я ведь состою в КПРФ!»

– Вы хотели сказать, в КПСС? – сочувственно сказал я.

– Да нет же, и в КПРФ тоже! – досадливо возразил старик.

– Да бросьте, – удивился я. – В горкоме КПРФ наводили справки – вы там у них в списках не числитесь.

– Ну да, так и должно быть, – поморщился бывший партдеятель. – Это потому что я на учете в областной КПРФ, а не в городской. Все-таки – он потупился – должность-то у меня была немалая…

Во дает! Что ж, осуждать нельзя – все-таки 82 года не шутка…

В последнем предвыборном номере мы дали «Уточнение», указав, что по имеющимся данным, глава предвыборного штаба Путина, вопреки инсинуациям, распространяемым городским комитетом КПРФ, является-таки полноправным членом КПРФ.

Думаю, это добавило нам еще пару процентов от электората Зюганова.

Печальная развязка

Только вот бедного Евсеева сразу после выборов мстительные стариканы из горкома все-таки исключили из КПРФ. Говорят, у него от расстройства резко скакнуло давление, и он слег. Вообще, эта кампания, которую он отстоял “на вахте” от звонка до звонка, далась ему тяжело, я уже в последние дни замечал, как он сдал.

Черт знает, стоило ли… С другой стороны – для него это точно был глоток полнокровной жизни в устроенной мною имитации действительности. Тосковал он на пенсии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ