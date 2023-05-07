 

“Очаровательно”: романтические отношения оленя и кошки попали на видео

07.05.2023, 2:30, Новости дня
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Невероятные кадры удалось снять жителям одного из городков США. Как известно, в штате Орегон обитает множество диких оленей, однако животные настолько привыкли к людям, что не боятся подходить к частным домам.

Кошечка местных жителей тоже привыкла видеть на лужайке хозяев оленей, поэтому относилась к ним совершенно спокойно и даже периодически пыталась играться. Но с одним из гостей леса у домашнего питомца завязались романтические отношения.

Видео уже набирает популярность в Сети. “Абсолютно очаровательно”, – комментируют пользователи кадры, на которых видно, как олень облизывает бесстрашной кошке морду.


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