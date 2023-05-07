Рупор тоталитарной пропаганды: Supercam S350 для фронта
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Начатый в ноябре 2022 года проект по закупке БПЛА SuperCam S350 для разведки 1-го армейского корпуса успешно реализоаан при помощи каналов “КатяВаля ДНР”, “Colonelcassad” и “Rogandar”. Оплачено производство двух дронов + закуплена станция управления и различное доп.оборудование.
Будет использоваться для разведки и корректировки огня артиллерии и РСЗО.
Всем кто помогал – спасибо.
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Источник: Colonel Cassad
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