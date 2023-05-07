 

Как связаны диабет и прием кефира?

07.05.2023, 0:05, Новости дня
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Некоторые считают, что вместо позднего ужина неплохо пропустить стаканчик кефира на ночь. Раньше врачи даже рекомендовали так делать. Однако так ли это безопасно? Современная медицина ставит это под вопрос. Более того, некоторые специалисты считают, что употребление кефира перед сном может привести даже к диабету. Все дело в том, что у кефира высокий инсулиновый индекс.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что ночью активность инсулина у человека и так максимальная, поэтому кефир может спровоцировать падение уровня глюкозы в крови. С утра наоборот человек проснется с повышенным уровнем глюкозы. Выходит, что если все время пить кефир на ночь, можно спровоцировать нарушение углеводного обмена и довести себя до преддиабетного состояния.

При этом диетолог отмечает, что инсулиновый индекс — новый показатель, который еще в принципе мало изучен, сообщает Пятый канал. Само по себе повышение инсулина не говорит о болезни. Надо учитывать именно чувствительности к нему и проверять, нормальная она или у человека есть резистентность, то есть снижение чувствительности к инсулину. Такое случается в состоянии преддиабета или при сахарном диабете второго типа.

Именно поэтому четкого ответа на вопрос, опасен ли кефир на ночь, пока нет. Это лишь мнение некоторых специалистов. Крупных исследований не проводилось, а одной теории мало. Сам по себе напиток очень полезен и натурален.


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