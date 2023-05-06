Рупор тоталитарной пропаганды: Покушение на Прилепина
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В Нижнем Новгороде совершено покушение на Захара Прилепина. Подорвали машину.
1. Прилепин получил тяжелое ранение. Ему оказывают помощь.
2. Погиб его охранник с позывным "Злой".
3. Теракт был осуществлен в поселке Нижегородской области.
4. СВУ было заложено под днище машины Прилепина.
5. Прилепин ехал из ЛДНР и по всей видимости его машину вели.
Напоминаю, что СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны в России террористическими организациями.
Необходимо.
1. Снять мораторий на смертную казнь за терроризм и государственную измену.
2. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, в том числе для того, чтобы лица с ними сотрудничающие могли подпадать под пункт №1.
3. Воссоздать структуру СМЕРШ с самыми широкими полномочиями.
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Источник: Colonel Cassad
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