Модные прически на лето, которые можно сделать за 5 минут: свежие новинки и идеи для теплого сезона

Летом хочется выглядеть свежо и легко, поэтому лучшие летние прически – это непринужденные и простые. Еще одно главное их преимущество – возможность сделать всего за 5 минут, а значит, утром можно дольше поспать или посидеть возле окна, наблюдая за влюбленной парочкой воробьев.

Конский хвост с платком

Это прическа очень простая и в то же время стильна. Чтобы сделать ее, необходимо собрать волосы в низкий хвост, закрепив их резинкой на высоте затылка и завязать красивый платок вокруг хвоста. Эта прическа идеально подходит для лета, когда вы хотите сделать изысканную прическу, но при этом не парить шею. Вы можете использовать платок различных расцветок, чтобы добавить к вашему образу ярких красок и сделать прическу ярким акцентом.

Конский хвост в ретро-стиле

Это прическа, которая подходит для романтического и женственного образа. Для ее создания необходимо выделить прядь волос с боку головы, завязать обычный конский хвост, а затем обмотать прядь волос вокруг резинки, чтобы скрыть ее. А можно просто завязать платок и немного начесать челку.

Можно дополнить эту прическу головным убором в стиле 50-х годов, чтобы создать завершенный образ.

Прическа с заколками

Украшение распущенных волос заколками – это отличный способ придать своей прическе дополнительную оригинальность и подчеркнуть красоту. Для этого вам понадобятся красивые заколки, которые вы можете подобрать под ваш образ и стиль. Размещайте их вокруг лица или на боковых прядях волос, чтобы создать красивые акценты. Сочетайте различные заколки и создавайте уникальные композиции, которые придадут вашей прическе элегантный и модный вид.

Коса с лентами

Это простая, но очаровательная прическа, которая подойдет для любого повседневного образа. Чтобы сделать ее, нужно заплести обычную косу, начиная от макушки, и прикрепить ленты к концам косы. А можно ленты разной длины и цвета вплести в саму косу.

Такая прическа идеально подходит для летнего наряда или романтического свидания, и ее можно дополнить круглыми очками и серьгами-гвоздиками для создания непринужденного образа.

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Украшение бантами

Распущенные волосы с бантиком – это простая, но стильная прическа, которая придаст образу игривость и женственность. Необходимо просто распустить волосы, а затем завязать красивый бантик на одной из прядей волос на уровне уха или сзади.

Вы можете выбрать бант любого цвета и размера, чтобы подобрать идеальный вариант для своего образа и настроения.

Багги хвостик

Это простая и удобная прическа, которую можно создать самостоятельно за несколько минут. Нужно собрать волосы в высокий хвост и оставить небольшой пучок свободным. Затем с помощью резинки придать хвостику форму, слегка сдвинув резинку вниз и приподняв немного волосы над нею.

Чтобы добавить еще больше объема и текстуры, можно накрутить кончики хвоста на кольца или локоны. Эта прическа идеально подойдет для повседневного образа или спортивных занятий.

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Пучок на макушке

Это простая, но элегантная прическа, которая идеально подходит для похода на работу или особого случая. Чтобы создать пучок на макушке, необходимо собрать волосы на верхней части головы и закрепить их резинкой или заколками.

Эта прическа хорошо подходит для тех, у кого нет много времени на укладку волос, но которые все же хотят выглядеть стильно и ухоженно. Вы можете сделать пучок на макушке более интересным, добавив к нему аксессуары, такие как заколки с камнями или бусинами.

Плетеная макушка

Это классическая укладка, которая отличается своей простотой и элегантностью. Вы можете оставить волосы распущенными или заплести небольшую косу, которую прикрепить к основной косе с помощью шпильки или заколки. Это добавит еще больше деталей прическе и сделает ее более интересной.

Красивая повязка на голову

Прическа с украшенной повязкой на голове – это стильное и удобное решение для тех, кто хочет добавить оригинальности своему образу. Для создания такой прически вам потребуется широкая повязка или бандана, которые можно подобрать под цвет вашей одежды или аксессуаров.

Разместите повязку на лбу или на макушке, а затем аккуратно закрепите ее на затылке, чтобы создать эффектную прическу.

Вы можете сочетать различные стили повязок и создавать разнообразные прически, которые подчеркнут вашу индивидуальность и элегантность.