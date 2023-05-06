ВОЗ официально заявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19



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Официальные лица ВОЗ заявили, что уровень смертности от вируса снизился с пика в более чем 100 000 человек в неделю в январе 2021 года до чуть более 3500 24 апреля. В результате пандемии погибло не менее семи миллионов человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что истинная цифра «вероятно» ближе к 20 миллионам смертей — почти в три раза больше официальной оценки — и предупредил, что вирус остается серьезной угрозой.

«Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет. Поэтому я с большой надеждой объявляю Covid-19 завершенным. глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения», — сказал заявил доктор Тедрос.

Также он добавил, что решение некоторое время тщательно обдумывалось и принималось на основе тщательного анализа данных. И предупредил, что отмена самого высокого уровня тревоги не означает, что опасность миновала, и статус чрезвычайной ситуации может быть восстановлен, если ситуация изменится.