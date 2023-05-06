Почему азиатский соус терияки очень важен для женского здоровья

В Японии и далеко за пределами Страны восходящего солнца популярностью пользуется соус терияки. Он не только имеет приятный сладковато-соленый вкус с едва уловимой кислинкой, усиливающий аромат и вкус различных блюд, но и обладает множеством полезных свойств.

Особенности соуса

Известно множество рецептов приготовления терияки, но во всех вариантах его основой является соевый соус. Ингредиенты, которые нравятся изготовителю продукта, добавляются к нему. В разных рецептах это может быть мед, сакэ, имбирь и чеснок, сок ананаса и рисовое вино, кунжут и любые другие пряности.

Уникальный продукт содержит несколько основных питательных веществ, включая фитохимические вещества, повышающие иммунитет. В японской культуре терияки считается эликсиром долголетия и здоровья, поэтому его включают в состав сбалансированной и разнообразной диеты.

К полезным свойствам соуса относят:

стабилизацию работы ЖКТ; нормализацию артериального давления; защиту нервной системы; вывод из организма шлаков и токсинов; сохранение молодости и красоты; активизацию работы мозга.

Кроме того, пищевая добавка улучшает настроение, обостряет чувствительность рецепторов вкуса. Терияки оказывает мягкое антисептическое, противовоспалительное действие. Соус облагораживает вкус различных блюд из морепродуктов, рыбы, мяса. Терияки может выступать в роли маринада, способного сделать любое мясо нежным, мягким и очень ароматным. Достаточно подержать в нем мясо в течение часа.

Пищевая ценность

Необходимо отметить, что 16-граммовая порция терияки содержит 14 калорий. Углеводам соответствует 2,5 грамма и только 0,9 грамма – белкам. В этом продукте практически отсутствуют липиды, а вот витаминов и минералов в этой приправе много. Соус является источником натрия – около 600 миллиграммов его содержится в одной ложке (столовой). Важно учитывать, что большая часть углеводов в японском соусе – это свободные сахара, преимущественно из меда.

Необходимо соблюдать осторожность при употреблении этих питательных веществ, поскольку их чрезмерное количество может увеличить риск развития диабета II типа, особенно это важно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Это подтверждают результаты исследований, которые были опубликованы в ежемесячном медицинском журнале Current Diabetes Reports (США).

Если говорить о натрии, необходимо отметить, что при наличии патологии сердца и сосудов, потребление соуса рекомендуется ограничить. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в Журнале Американской ассоциации кардиологов.

Преимущества и риски употребления соуса

Знаменитая японская приправа обладает множеством полезных свойств, благотворно влияющих на организм. Пожалуй, наиболее значимым из них является содержание в нем фитоэстрогенов. Речь идет об изофлавонах – элементах, которые, как было доказано, обеспечивают защиту от развития некоторых видов онкологических новообразований. Для женщин необходимо их потребление, поскольку они важны для женской физиологии.

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Этот ценный продукт может способствовать улучшению работы пищеварительной системы, особенно это актуально для разновидностей соуса, содержащих в своем составе имбирь, который облегчает и ускоряет процессы всасывания питательных веществ, уменьшает в кишечнике метеоризм.

Полезно включить в свой рацион соус терияки людям, имеющим следующие проблемы – гастроэзофагеальный рефлюкс, изжога, рвота и тошнота, диспепсия. Нельзя не сказать еще об одном полезном свойстве приправы – способности укреплять иммунитет. Это объясняется присутствием в составе соуса чеснока, который выступает в роли мощного противомикробного средства, поддерживающего защитные свойства клеток. Медики рекомендуют регулярно включать чеснок в рацион для поддержания хорошего самочувствия.

Когда употребление терияки может быть противопоказано

К рискам, которые могут быть связаны с потреблением соуса терияки, следует отнести возможное увеличение массы тела, что особенно актуально для людей, страдающих нарушениями обмена веществ.

Это связано с большим содержанием сахаров. Не подойдет он и тем, кому следует ограничивать присутствие в рационе натрия. К этой группе относятся люди с повышенным артериальным давлением.