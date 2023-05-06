Мнение: Зарплаты в айти, запасливые россияне и зарплаты в СССР

1. Блогер statistiki рассказывает, как изменились зарплаты айтишников после начала массированного импортозамещения западных продуктов. Некоторые полагают, кстати, что мы находимся ещё только в начале большого расслоения. Скоро айтишники будут получать ещё в 10 раз больше, тогда как зарплаты условных кассиров и кондукторов даже немного упадут. Лично я давать прогнозы на будущее не рискну, однако замечу, что сценарий резкого расслоения по доходам специалистов — не только у нас, по всему миру — выглядит вполне вероятным.

Итак, вот комментарий о наших текущих реалиях (ссылка):



Олег, здравствуйте!

Делюсь информацией о зарплате в айти.

Начало СВО я встретила безработной. 01 апреля 2022 года я вышла на работу, зарплата у меня в диапазоне 150-250 тысяч в месяц. Я испытывала противоречивые чувства, видя, как валят наши парни: с одной стороны, мне было за Державу обидно, с другой стороны, я млела, когда думала, как же вырастет моя зарплата, в два раза или в три.

Прошёл год. Отчитываюсь. Я опять сменила место своей работы. Я переоценила свои перспективы. Оклад вырос всего на 42%, моя месячная зарплата со всеми премиями (которые, по словам коллег, честно платят) выросла за этот год всего на 89%.

Тем не менее, я всё ещё оцениваю свою квалификацию как довольно низкую и считаю, что мне есть куда расти и по квалификации, и по зарплате.

Из-за перемен в личной жизни пришлось уехать в Москву. Сейчас работаю 2 дня из дома, 3 из офиса, но есть все перспективы для того, чтобы работать из любой точки России удалённо, как и у большинства моих коллег.

Прошу прощения, что редко захожу в последнее время, я устроила личную жизнь и теперь времени на комментирование в ЖЖ не осталось.

2. Некоторые россияне в последний год предпочитали воздерживаться от трат, чтобы откладывать деньги про запас. Вполне разумная и ожидаемая тактика (ссылка):

В марте доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Об этом сообщает ЦБ…

Переход россиян к экономии наметился в октябре 2022 года, и с тех пор этот тренд только усиливался. По данным Росстата, доля личных доходов населения, идущая на сбережение, в четвертом квартале 2022 года выросла до 11,4 процента (похожий уровень был зафиксирован в 2015-2016 годах).

При этом начиная с апреля 2022 года россияне предпочитают хранить деньги в наличных или на краткосрочных банковских депозитах. Граждане продолжают делать выбор в пользу коротких вкладов, несмотря на наметившийся рост доходности долгосрочных депозитов, пишет ЦБ со ссылкой на банки.

О преобладании сберегательной модели поведения среди россиян свидетельствует и то, что в прошлом году рост зарплат в реальном выражении наблюдался в 23 регионах страны, а объемы потребления увеличились только в четырех.

Вместе с тем, если верить опросам от Сбербанка, откладывают деньги только чуть более 20% россиян (ссылка):

Только каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее, в том числе на пенсию, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса СберНПФ. Средняя сумма, которую граждане отправляют на сбережение каждый месяц, — 8,7 тысячи рублей.

При этом подавляющее большинство россиян — 77 процентов — собираются жить на пенсии в основном на госвыплаты. Гораздо меньшая доля граждан рассчитывает на помощь от детей, собственные сбережения и доходы от сдачи в аренду недвижимости.

3. Ну и раз уж речь зашла про зарплаты, вот ещё один комментарий про зарплаты, на этот раз в СССР (ссылка):

Олег Г. В 1980-х родители получали зарплату: мама в районе 170-180 рублей, инженером, отец в районе 300, иногда 350 рублей (но не дай бог такую работу на бетонном заводе). Хватало. Но не шибко. При этом даже в Ленинграде в магазинах было пустовато. Да и жили в коммуналке, пока в 1983-м, после 11 лет работы, отцу не дали квартиру в ведомственном доме. И да, взятку пришлось дать, иначе при всём уважении в отцу в строительном управлении, с квартирой бы прокатили в третий раз (в 1979-м и 1981-м годах прокатили). Причём квартиру могли бы и раньше получить, трест строил для своих много жилья, но на городскую очередь не ставили. Комната была 19,5 метров на троих, в 12-комнатной коммуналке. Слишком хорошие жилищные условия для постановки на городскую очередь (без ванны и горячей воды). Я вот даже представить не могу, что было у тех, кого ставили на городскую очередь? В десятиметровой комнате впятером? И спать по очереди? Примерно так было в жизни, а не в рассказах сказочников об СССР.