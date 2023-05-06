С бермудами, льняной юбкой и вязаным топом: стильные способы носить костюм в жаркие дни

Костюм уже давно стал удобной альтернативой платьям, которые мы привыкли носить в жаркие дни. Это просто отличный вариант для тех дней, когда мы просто не знаем, что надеть. Однако для лета нужно правильно подобрать наряд, в котором будет максимально комфортно.

Отличным решением станут такие ткани, как лен и хлопок, а также шорты-бермуды с вытачками, короткие блейзеры, наряды с открытой спиной или даже юбка-брюки. Вот несколько советов относительно того, как носить костюм в жаркие дни.

Струящиеся ткани

Для жарких летних дней идеально подойдет легкий струящийся блейзер, в котором пуговицы заменены бантом. Этот наряд хорошо сочетается с шортами на заказ.

Легкие и струящиеся ткани помогут ощущать особый комфорт, когда на улице очень жарко.

Укороченный жакет

Можно несколько пересмотреть традиционный костюм. В этом году большой популярностью пользуется укороченный жакет.

Вместо блузки можно надеть топ или футболку. Также хорошей идеей станет короткая юбка-шорты или же брюки-карго. Все это отлично сочетается с туфлями на низком каблуке или же с мокасинами.

С льняной юбкой

В этом году лен является самым лучшим решением для жарких летних дней, так как эта ткань пользуется большой популярностью.

Отличным решением станут льняные блейзеры, жилеты или даже юбки, которые станут отличной заменой брюкам. Юбка хорошо сочетается с самыми различными нарядами, поэтому, можно создать потрясающий образ.

Жилет вместо рубашки

Стильный и модный жилет в этом году может стать просто отличной альтернативой рубашкам, блузам или футболкам.

Такой наряд отлично смотрится вместе с подходящими брюками со складками или же более неформальными шортами.

Вязаный топ

В самые жаркие летние месяцы хорошим решением станут тонкие вязаные или же ажурные вещи.

Хорошо смотрится такой наряд уличного стиля вместе с костюмом с короткими брюками и блейзером оверсайз. Все это идеально сочетается с топом, вязаным крючком с разноцветным узором.

Цветочный принт

Наряды с цветочным узором точно никого не оставят равнодушным. Интересно и стильно смотрится топ с рисунком подсолнуха. С помощью такого наряда можно легко создать удивительный летний образ.

Хорошо смотрится такая одежда вместе с шортами, юбкой или же легкими струящимися брюками.

С помощью правильно подобранных нарядов можно не только чувствовать себя комфортно, но и выглядеть стильно и притягательно. Это отличное решение для создания наряда, выполненного в деловом офисном стиле.