От утра зависит многое: “10 заповедей” железного здоровья

Мы живем в очень бешеном ритме жизни, именно поэтому часто все делаем в спешке, особенно по утрам. У нас просто не хватает времени на полноценный отдых, не говоря о том, чтобы уделить внимание некоторым важным процедурам, влияющим на наше здоровье.

Нейрохирург Александру Влад Чуря рассказал о том, что есть определенные “заповеди” железного здоровья. Вот 10 таких “заповедей”.

Четкий график сна

Первое правило врача касается графика сна, которому мы должны следовать. Он говорит, что лучше всего просыпаться утром, чтобы начать день с большим зарядом энергии, который дает нам глубокий сон ночью.

Лучше всего постараться максимально избегать продления утреннего сна, потому что организм уже отдохнул, иначе возникает дискомфорт. Так что пробуждение в 6-7 утра поможет начать день более продуктивно.

Чистый и свежий воздух

После пробуждения вместо того, чтобы быстро идти на кухню и делать завтрак, стоит отправиться на небольшую прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.

Прогулка помогает освежить наши мысли после ночного отдыха, насытить мозг кислородом. Это позволит начать день ярче. Так же можно просто проветрить дом, если не можем выйти на прогулку. Откройте широко окна дома и дайте воздуху наполнить комнаты.

Зарядка

После прогулки или проветривания дома мозг начинает более активно функционировать.

После этого нужно посвятить время занятию спортом, чтобы усилить кровообращение и заставить сердце более активно работать. Таким образом, мы готовим организм к тяжелому дню.

Прием душа

После утренней гимнастики стоит принять душ, чтобы избавиться от всех токсинов. Это поможет правильно начать день, быть увереннее в себе в течение дня и чувствовать себя свежим.

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Кроме того, холодный душ по утрам, если это возможно, помогает активизировать кровообращение и дает нам заряд энергии.

Завтрак

Затем следует завтрак. Утренний прием пищи должен быть сытным, содержать белки и витамины, но самое главное, есть его нужно спокойно.

Крайне важно, чтобы нас ничего не отвлекало от того, что у нас на тарелке, ни телефона, ни телевизора, ни книг не должно быть за столом.

Чай или кофе

Неотъемлемым элементом в начале дня является увлажнение. Все мы знаем, что лучше всего начинать день со стакана воды комнатной температуры натощак.

Также стоит выпить утром чай или кофе, черный или с молоком. Самое главное – наслаждаться выбранным напитком медленно, не торопясь. Это поможет нашему пищеварению.

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Улыбка

Большой секрет нейрохирурга Влада Чуря – улыбка.

Это оказывает положительное влияние на мозг, благополучие, счастье. Если ежедневно улыбаться и начинать с этого свой день, то психика получит заряд серотонина, что заставит чувствовать себя хорошо и оптимистично.

Обед

Доктор Чуря говорит, что нервные клетки не нуждаются в большом количестве сытной и калорийной еды на обед.

Вместо того, чтобы есть много углеводов, было бы идеально выбрать более легкую пищу, богатую витаминами и белками.

Максимально легкий ужин

Ужин должен быть без жирных продуктов, мяса или насыщенных жиров, с большим количеством углеводов.

Если мы едим такие продукты поздно, то рискуем перегрузить поджелудочную железу, пищеварительный тракт и сердце, а сон после еды будет совсем не спокойным. Также не стоит употреблять за ужином алкоголь или продукты, содержащие много сахара.

Полноценный сон

Самым важным моментом для ведения здорового образа жизни является сон. К сожалению, очень плохая привычка, которая есть у многих, заключается в том, что мы не уделяем особого внимания устоявшемуся графику сна и каждую ночь засыпаем хаотично.

Самый глубокий и спокойный, приходится на 22-24 часа вечера. Выключите телевизор, телефон, закройте книгу и отдыхайте.