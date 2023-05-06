Скальпель — не для всех

В видеообращении с фронта участники СВО угрожают главврачу одной из крупнейших больниц Воронежа.



Видеообращение четырех участников СВО к главврачу БСМП № 10 «Электроника». Скриншот

На фоне призывов власти «всем объединиться в это непростое время» неожиданной выглядит история с недавним скандалом в Воронеже, связанным с видеообращением четырех участников СВО к главврачу БСМП № 10 «Электроника» Михаилу Иванову.

Предыстория здесь такова: к Иванову обратилась женщина, назвавшаяся волонтеркой. Она попросила два скальпеля, два зажима, два пинцета и ножницы для того, чтобы передать их в зону СВО. Дама рассказала о том, что недавно в одном из боев солдат получил ранение в лицо, и так как у его сослуживцев не было нужных инструментов, они не смогли сохранить ему глаз, который пришлось удалить.

Однако Иванов в просьбе волонтерке отказал, на что последовала незамедлительная реакция:

на видео, разлетевшемся по Сети, стоят четыре солдата, один из которых обещает Михаилу Иванову «прийти к нему после победы в спецоперации», чтобы разобраться, почему он отказал в помощи «на копеечную сумму».

Боец утверждает, что главврач при отказе не стеснялся в выражениях, используя и нецензурные.

«По информации БСМП № 10, около месяца назад в больницу обращалась женщина, которая требовала немедленной личной встречи с главным врачом… Она представилась волонтером, однако никаких подтверждающих документов, а также документов, удостоверяющих личность, не предоставила. Узнав о том, что вопрос касается СВО, главный врач Михаил Иванов сразу принял посетительницу и в максимально корректной форме объяснил женщине, что указанные ею инструменты должны использоваться только подготовленными медицинскими работниками, а не солдатами. Кроме того, так как больница является бюджетным учреждением, администрация не имеет права отдавать имущество, стоящее на балансе медицинской организации. Михаил Иванов при этом заявил, что готов помогать нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, но из личных средств, как он уже делал это неоднократно. После этих слов гражданка пригрозила главному врачу неприятностями и покинула больницу», — таким был официальный комментарий регионального департамента здравоохранения.

Лично от себя Иванов добавил, что он «с большим уважением относится к защитникам нашей страны. Если на представленном видео действительно наши солдаты, то Михаил Васильевич сожалеет, что у них сформировалось определенное мнение без учета всех фактов».

Отметим, что в 2010 году Иванов, занимавший тогда пост заместителя главы департамента здравоохранения региона, попал под уголовное преследование в связи со злоупотреблениями при закупке томографов, которые проводились по явно завышенным ценам. В 2012 году правоохранители предъявили Михаилу Иванову обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и направили дело в суд. Но это уголовное дело закончилось тем, что Иванов был оправдан, после чего и возглавил больницу «Электроника».

Алексей Ключев

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