 

Мнение: Виртуальный митинг у памятника Жириновского, станция 5G от Сколково и перезапуск «Москвича»

06.05.2023, 20:40, Разное
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1. В ЛДПР попытались провести цифровой митинг у виртуального памятника Жириновскому в Майнкрафте. Тут пишут про 12 тысяч участников, но я что-то сомневаюсь, что такое в принципе было возможно, даже близко. Чтобы поддерживать такой онлайн, нужно специально готовиться, разворачивать мощные сервера. Организаторы уклончиво пишут, что «сервер не выдержал числа желающих». Я подозреваю, что это лукавство — вероятно, сервер рухнул бы под нагрузкой, даже если бы к памятнику пришли не 12 тысяч, а 120 человек (ссылка):
 
В популярной видеоигре Minecraft упал сервер после онлайн-митинга у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на «цифровое» 1 Мая. В партии заявили, что в демонстрации поучаствовали свыше 12 тысяч пользователей, передает РИА Новости.

«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, [которая стала] самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. (…) Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — сообщили в ЛДПР.

2. В Сколково разработали собственные технологии сотовой связи пятого поколения. Скоро пускают оборудование в серию (ссылка):
 
…Сколтех разработал свою базовую станцию (далее, БС) сотовой связи поколения 5G, и собирается довести её до производственного уровня через пару лет. На днях прошла обновлённая информация, согласно которой первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Первые же 100 БС компания рассчитывает произвести уже до конца этого года.

3. В Москве возрождают автомобильный бренд «Москвич». Автор канала «Сделано у нас» пишет (ссылка):

Ух сколько же сарказма вылилось на завод «Москвич», как будто кто-то кому-то обещал, что за полгода там наладят выпуск собственных автомобилей с нуля и по полному циклу. Здравомыслящие люди понимали, что это невозможно, да никто и не скрывал, что начнут с отверточной сборки китайской машинки.

Но сарказм лился рекой. Ну что, что еще придумаете?

На автозаводе “Москвич” запустили основной конвейер, сообщает “Московский Комсомолец”. До этого машины собирали стапельной крупноузловой сборкой, и перемещали на тележках.

Конечно, о полноценном производстве высокой локализации речь пока не идет. Но планомерно и поэтапно завод движется к этому. И обязательно этой цели достигнет.

Кстати, завод Москвич купили в 1930 у США, на заводе развернули отвёрточную сборку автомобилей Форд. Всего в довоенный период Сталин купил на Западе несколько десятков крупных заводов, при этом от нехватки зерна погибли от голода несколько миллионов крестьян. Зерно шло на экспорт, через продажу зерна получать валюту Сталину было проще всего. Таким образом, при индустриализации действовал сталинский обменный курс: за один купленный у капиталистов завод Сталин отдавал примерно 100 тысяч жизней русских людей.

Источник: Место для дискуссий


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