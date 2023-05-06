Для Star Wars Jedi: Survivor вышел патч на консолях

Star Wars Jedi: Survivor была недавно выпущена, и дела у нее идут не очень хорошо. С момента запуска игра начала страдать от ошибок, багов и плохой оптимизации.

Разработчики оперативно выпустили патч для ПК и теперь работают над устранением проблем на консолях.

Размер обновлений для консолей PS5 и Xbox составляет чуть более 1 ГБ. Этот патч исправляет ошибки, вызывающие сбои и проблемы с производительностью.