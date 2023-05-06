 

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео

06.05.2023, 20:25, Новости дня
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Известная под названием “Цепочка” карусель, установленная в одном из парков развлечения в Оренбурге, сложилась в один момент прямо вовремя работы, когда на ней катались люди. Все происходящее сняли на видео очевидцы.

На записи видно, как люди, сидящие в подвешенных на цепочках креслах, резко падают с высоты нескольких метров. В том, что стало причиной ЧП, еще только предстоит разобраться специалистам.

Согласно последним данным, в результате обрушения карусели пострадали 15 человек. При этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.


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