Рупор тоталитарной пропаганды: Техническое. Про гуманитарку

Так как появились вопросы, как помочь армии и куда слать деньги, то еще раз объясняю.

Куда слать деньги на армию

1. Я сам лично никакими сборами не занимаюсь и гуманитарку не отправляю, у меня для этого не хватит времени и нервов. Если у вас кто-то от моего имени просит деньги, это мошенники. Я ни у кого ничего не прошу. Единственные донаты на канале собираются на оплату работы модераторов, которые чистят комментарии, чтобы они могли быть открытыми. В ЖЖ также донаты собираются только в конце года для бонуса модератору ЖЖ за чистку комментариев в течение года.

2. Все сборы идут в Телеграм-канале https://t.me/boris_rozhin (очень редко еще бывают целевые в ЖЖ). Соответственно, для отслеживания сборов достаточно просто быть подписанным на канал. Он ориентирован на освещение войны на Украине, поэтому сборы уместнее там. Это не значит, что я забрасываю ЖЖ. Просто ЖЖ затрагивает и другие темы, а Телеграм в основном про войну на Украине, так как трансляцию там вести удобней, чем в ЖЖ.

3. Актуальный сбор всегда висит в закрепленном посте Телеграма. Это означает, что сбор идет прямо сейчас и он еще не закрыт. Сборы выходят по еженедельному графику. На следующей неделе будут сборы на дроны, пикапы для разведосов (под ПТУРы), материалы для швейного цеха, продукты для кормления детей, FPV и т.д. Иногда бывают еще небольшие сборы вне закрепа, чтобы быстро купить что-то по мелочи, вроде заявок на 5 бронежилетов и касок и т.п.

4. Деньги собирают, различные гуманитарные организации, которые, как правило, занимаются этим уже 2-й год (если брать СВО), а некоторые занимались этим еще в 2014-м году помогая ополчению Донбасса.

5. Сборы выходят всю неделю и как правило заранее расписаны на разные гуманитарные организации. Наиболее крупные по объемам поставок это МОО "Вече" и "КатяВаляДНР". За год с хвостиком ими выполнен огромный объем работы. Если совсем никто не нравится, то есть и другие гуманитарные организации на других каналах, начиная со сборов ОНФ и заканчивая целевыми сборами у "Файтербомбера", "Призрака Новороссии" (Грубник), "Повернутых на войне", "Мурза" (Морозова), "Русской весны", "Русского беспилотника" и т.д. и т.п. Выбор широкий. У большинства организаций есть простроенные каналы доставки – от закупок за рубежом или внутри России до доставки на подразделения. Проблемы на границе или таможне бывают, но редко.

6. Принцип отбора организаций – там работают люди, которых я знаю лично (многих еще по 2014-2015 году) и которые предоставляют отчеты о доставке собранных грузов собранных по заявкам подразделений. Если возникнут сомнения в качестве работы такой организации, то она естественно на канале появляться перестанет. Все строится на доверии. Кто меня знает лично, в курсе, что если у меня есть возможность оказать содействие, я не отказываю, покуда доверяю человеку.

7. Соответственно, вы сами выбираете организацию/организации, которым хотите помогать или же отталкиваться от подразделений, которым вы хотите помогать – от спецназов, ВДВ и морпехов до обычных добровольцев и мобилизованных. Потребностей много, каждый помогает как может и кому может. Кто-то донатит на дроны, кто-то на машины, кто-то на теплаки, кто-то на каски и бронежилеты. Кто не хочет донатить на военку, может помочь беженцам, перемещенным детям или жителям прифронтовых поселков. Можно сколько угодно ныть, что в армии нет того-то и того-то. Это все давно понятно. Еще с прошлой весны. И тут есть выбор – либо продолжать ныть, либо помогать людям исправлять эту ситуацию, потому что это наше общее дело. Чужие косяки не могут служить оправданием для ничего неделания. Потому что всегда будет вопрос, "А что делал лично ты, когда страна воевала с нацизмом на Украине?"

8. Главная заслуга в помощи прежде всего тех, кто помогает – без них бы ничего не было. Моя роль в этом – информационно-организационная. Мои информационные ресурсы используются для аккумуляции средств граждан для их направления гуманитарным организациям помогающим фронту и беженцам. Главная награда за все это – приближение нашей победы. В этом – пресловутое единство фронта и тыла. Даже если часть тыла у нас до сих пор наивно полагает, что война где-то там и она их не касается.

PS. Относительно сводных постов на тему набора в армию, что-где-куда-сколько. На следующей неделе постараюсь сделать внятную подборку по ЧВК, контрактникам, добровольцам, мобилизованным, призывникам) и периодически буду ее дублировать, чтобы не терялась.

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