Преимущество на лице: что такое сыворотка для лица и какую же выбрать для себя

Сфера производства ухаживающей косметики постоянно развивается, появляются все новые средства. Несмотря на то, что сыворотки поступили в продажу уже достаточно давно, многие женщины все еще не понимают, зачем нужны эти средства. Нужно срочно устранять это упущение.

Что такое сыворотка

Сыворотка для лица характеризуется высокой концентрацией активных ингредиентов. Это средство, как правило, состоит из активных молекул, которые обеспечивают быстрое впитывание и глубокое проникновение в кожу. Таким образом, средство практически моментально дает видимые результаты.

Сыворотки для лица наиболее известны тем, что устраняют такие проблемы кожи, как изменение цвета, тусклость, сосудистую сеточку или акне. Это отличается от крема, основное функцией которого является увлажнение кожи.

Основные преимущества

Сыворотки для лица могут обеспечить множество различных преимуществ. Вот основные из них:

Сыворотки имеют более легкий состав по сравнению с увлажняющими кремами, что позволяет им быстро впитываться в кожу. Это делает их идеальным первым шагом в многослойном уходе. Благодаря легкому составу сыворотки часто лучше подходят для людей с склонной к акне или жирной кожей. Сыворотки, обогащенные такими ингредиентами, как витамин С, витамин Е, феруловая кислота, зеленый чай, ресвератрол и астаксантин, играют жизненно важную роль в защите вашей кожи от вредных свободных радикалов и потенциальных повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением и загрязнением окружающей среды. Благодаря более высокой концентрации активных ингредиентов сыворотки способны обеспечить более заметные результаты по сравнению с другими средствами по уходу за кожей. Благодаря быстрому впитыванию сыворотки для лица не оставляют жирных следов, обеспечивая ощущение комфорта и освежения.

Способ применения

Чтобы сыворотки для лица работали, их нужно правильно наносить. Вот пошаговое руководство:

Что бы вы ни наносили на лицо, для начала его необходимо тщательно очистить, а потом вытереть насухо. Возьмите небольшое количество сыворотки и аккуратно распределите ее по лицу кончиками пальцев. Действуйте аккуратно, чтобы не растягивать и не травмировать кожу. Далее сыворотку нужно “закрыть”, нанеся любимый увлажняющий крем.

Как выбрать подходящее средство

В идеале перед покупкой сыворотки необходимо проконсультироваться с косметологом. Он определит проблемы вашей кожи и подскажет, на какие средства лучше обратить внимание.

Если же у вас нет времени на долгое изучение информации, обратите внимание на сыворотки, в составе которых присутствует аскорбиновая кислота, витамин Е и эруловая кислота. Это универсальный набор для выравнивания тона и текстуры кожи, стимулирования выработки коллагена.

Для тех, кто имеет дело с пигментными пятнами и обесцвечиванием, полезны сыворотки с осветляющими свойствами. Такие ингредиенты, как койевая и гликолевая кислоты, могут помочь устранить темные пятна.

Если ваша кожа сухая, стянутая и шелушащаяся, ищите сыворотки, содержащие витамин Е, ниацинамид и гликолевую кислоту. Также в составе должны быть керамиды, предотвращающие потерю влаги.

При наличии выраженных возрастных изменений обратите внимание на средства с гиалуроновой кислотой, коллагеновыми пептидами, эпидермальными факторами роста или стволовыми клетками для дополнительного увлажнения и омоложения кожи.

Полезные советы

Для того чтобы получить максимальный эффект от использования сыворотки, следуйте некоторым рекомендациям:

Наносите правильное количество. Не заливайте лицо сывороткой. Поскольку средство концентрированное, достаточно небольшого количества. Соблюдайте правила гигиены. Не прижимайте пипетку к коже, чтобы на ней не оседали бактерии. Ориентируйтесь на состояние кожи. Не важно, какая возрастная категория указана на упаковке. Если в 20 лет у вас есть морщинки, пигментация и прочие проблемы, характерные для более возрастной кожи, выбирайте средство, исходя из этого. Избегайте красителей, ароматизаторов и консервантов. Все эти компоненты уменьшают эффективность основных ингредиентов. Помните о безопасности. Прежде чем приступить к использованию нового средства, его сначала нужно протестировать на небольшом участке кожи.