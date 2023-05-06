Взрыв

Что известно к этому моменту о покушении на Захара Прилепина (дополняется).



Взорванная машина Захара Прилепина. Кадр видео

Около 10.40 утра 6 мая в селе Пионерском Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина — писателя и одного из главных идеологов военной операции в Украине. В момент взрыва в машине вместе с Прилепиным находился его водитель Александр Шубин с позывным «Злой» — он погиб на месте.

«Александру было 27 лет, с 2014 года уроженец Луганска служил в батальоне Прилепина, а позднее перебрался на ПМЖ в Россию. Сегодня он сопровождал писателя из его поездки на Донбасс», — написала о погибшем Ксения Собчак, в чьей передаче о Прилепине Шубин был одним из героев.

Сам писатель сейчас находится в тяжелом состоянии, помощь ему оказывают нижегородские медики — из Пионерского Прилепина на вертолете транспортировали в больницу имени Семашко.

«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Прилепина готовят к операции в нижегородской больнице. Хирурги решают, стоит ли перевести писателя в Москву, и пока сходятся во мнении, что перевозка может быть опасна.

По информации Telegram-каналов Baza и Mash, Прилепин возвращался в Москву с территории «Донецкой и Луганской народных республик», по пути он должен был заехать в деревню Пионерское Нижегородской области, чтобы оставить у родственников свою дочь. Когда машина подъехала к нужному месту, Прилепин начал выгружать вещи, сел обратно в автомобиль — и прогремел взрыв. Его дочь вышла из машины буквально за минуту до этого.

Взрывчатка была спрятана под капот автомобиля Прилепина Audi Q7. После взрыва машину перевернуло, а под ней образовалась воронка диаметром примерно 1,5 метра и 0,7 метра глубиной. РБК со ссылкой на источник пишет, что взрывное устройство могли подложить, когда Прилепин выходил из машины перекусить в кафе, где останавливался по дороге.

Ответственность за покушение на политика уже взяло на себя некое «военное движение украинцев и крымских татар «Атеш». При этом ранее организация уже была замечена в распространении фейковых видео с постановочными «акциями».

Жена писателя Мария Прилепина рассказала журналистам «Известий», что уже много лет ему постоянно угрожают. «Мы живем уже много лет в таком состоянии», — пояснила она, при этом отметив, что конкретно перед этим взрывом угроз не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Меньше чем через три часа после покушения МВД отчиталось о задержании первого подозреваемого.

«Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — сказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Рен ТВ» со ссылкой на источник пишет, что полиция задержала 30-летнего жителя Нижегородской области, который «недавно получил российское гражданство». При этом силовики отрабатывают версию, что к теракту могут быть причастны несколько человек.

47-летний Прилепин известен как писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии» и «Черная обезьяна», последние несколько лет ведет активную политическую деятельность, в том числе состоит в партии «Справедливая РФ — Патриоты — За правду». С 2014 года участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе со стороны ЛДНР, был советником главы ДНР Захарченко, заместителем командира батальона армии ДНР.

«Я управлял подразделением, которое убивало людей в больших количествах. …Редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали, — это полный голимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли… И меня это особенно смешит в силу того, что наездов на меня особенно много в силу того, что я — фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я», — с гордостью рассказывал Прилепин в интервью «Редакции»*.

Алена Истомина,

специально для «Новой»

* Внесена властями РФ в реестр «иноагентов».

—