После увольнения с Fox News Такер Карлсон не сможет найти работу на телевидении до 2025 года

СМИ утверждают, что популярный американский телеведущий Такер Карлсон, скандально уволенный с телеканала Fox News, хотел бы снова работать, но он связан соглашением со своим бывшим работодателем о том, что не сможет больше работать в медиа до января 2025 года.

Газета New York Times сообщила, что Карлсон готов вернуться на работу, но Fox News должен сначала согласиться и позволить своему бывшему сотруднику устроиться на работу в другую медиа организацию.

NYT сообщает, что адвокаты Карлсон уже связались с Fox, чтобы обсудить детали ухода ведущего. Другие СМИ уже сделали предложения телеведущему, но пока он не может их принять.