 

Откровенные фото звезды сериала “Воронины” слили в Сеть

06.05.2023, 19:10, Новости дня
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Всего по прошествии пяти месяцев после рождения ребенка, Волкова вернулась в форму и вновь поразила своих поклонников потрясающим телом. Не удержавшись, Екатерина снялась в популярном журнале почти обнаженной в голубом кружевном белье.

Откровенные снимки своими глазами смогли наблюдать все покупатели журнала. После, фотографии актрисы слили в Сеть, поэтому сейчас их можно увидеть не выходя из дома.

Яркая брюнетка с вызывающим макияжем взбудоражила умеют читателей. Словно на ходу Екатерина сексуально сбрасывала белый халатик, а полупрозрачная ткань едва прикрывала “запретное”. Для многих это стало настоящим шоком и неожиданностью. Случился пикантный инцидент еще в 2012 году.

Особенно тяжело пришлось мужу звезды, который был шокирован этим зрелищем. Он обвинял свою супругу в том, что она не уделяет ему достаточно внимания и все ее мысли только о ребенке. Его слова подтолкнули актрису к столь рискованному поступку. К сожалению, этот шаг стал причиной проблем в личной жизни Екатерины.

Сейчас Екатерина Волкова продолжает заниматься карьерой и радовать поклонников своей красотой и талантом.


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