 

На работу, деловую встречу или романтическое свидание: стильные образы, где основой служит кожаная куртка

06.05.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кожаная куртка относится к предмету одежды, который отлично стилизуется. К тому же, она в тренде нынешнего сезона, что также является причиной пополнить ею свой гардероб. О стильных образах, основой которых станет кожаная куртка, пойдет речь в данной статье.

Со свитшотом и шортами

Сегодня свитшот используется не только в качестве спортивной или домашней одежды, его можно надевать на работу, свидание или прогулку. Отлично смотрится свитшот с брюками из такого же материала и кожаная куртка свободного кроя.

Также куртка пригодится вас в прохладную весеннюю или летнюю погоду, когда вы уже переоденетесь в легкие джинсовые шорты и стильный топ.

Монохромный образ

Очень стильно смотрится кожаная куртка в сочетании с кожаными шортами черного цвета. Лук получается целостным и привлекательным. Дополнить его можно массивными черными ботинками и сумкой из аналогичного материала (кожи или кожзама).

Сегодня в тренде фатин, и кожаная куртка в сочетании с пышной юбкой в пол будут смотреться просто восхитительно. В таком комплекте вы можете отправляться на вечеринку, романическое свидание и даже на работу, поскольку он выглядит достаточно сдержанно.

С рваными джинсами и красными брюками

Если хотите вернуться назад в девяностые или начало нулевых, отдайте предпочтение этому луку. Рваные джинсы в комплекте с кожаной курткой можно назвать классикой жанра, поскольку эти вещи идеально сочетаются.

А если планируете отправиться на романтическое свидание, есть смысл остановить выбор на стильной кожаной куртке и укороченных красных брюках, которые идеально смотрятся с ботильонами на каблуке.

С цветной юбкой в пол и удлиненным свитером

Для фестиваля идеально подойдет комплект кожаной куртки с юбкой с принтами. Наденьте укороченную куртку длиной до талии и юбку в пол с разрезом, такой наряд однозначно произведет вау-эффект.

Если планируете отправиться на работу в офис, деловую встречу или на встречу с друзьями, более подходящего комплекта одежды не найти. Укороченная куртка и удлиненный сдержанный свитер будут смотреться максимально гармонично.

С длинной белой рубашкой и спортивной обувью

Если планируется деловая встреча, нарядным, стильным и уместным будет комплект кожаной куртки и белой рубашки на пуговицах. Такой лук можно назвать утонченным, изысканным и стильным.

Нет ничего более привлекательного, чем практичная обувь. Если вы соедините куртку с кроссовками и удобным вязаным платьем, у вас получится стильный креативный и трендовый лук, который идеально подойдет для свидания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.20 / После клинической смерти женщина рассказала о путешествии в Ад

15.08.20 / Странный зубастый скелет обнаружили у озера в Тюменской области

07.07.22 / Мнение: Избегание казаками СВО ставит под сомнение смысл их существования

08.02.23 / Скандалы: Аграрии решают проблему

10.11.22 / В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек

30.11.22 / Смартфон Xiaomi 13 Pro с логотипом Leica показали на рендерах

31.12.21 / Ужасный 2021: итоги

20.11.20 / “П…здец” – Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на кронавирус

03.09.22 / Мнение: И вагон плацкартный меня нес в Новую Каховку (с)

31.05.22 / Театр на Юго-Западе отметил 45-летний юбилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика