На работу, деловую встречу или романтическое свидание: стильные образы, где основой служит кожаная куртка

Кожаная куртка относится к предмету одежды, который отлично стилизуется. К тому же, она в тренде нынешнего сезона, что также является причиной пополнить ею свой гардероб. О стильных образах, основой которых станет кожаная куртка, пойдет речь в данной статье.

Со свитшотом и шортами

Сегодня свитшот используется не только в качестве спортивной или домашней одежды, его можно надевать на работу, свидание или прогулку. Отлично смотрится свитшот с брюками из такого же материала и кожаная куртка свободного кроя.

Также куртка пригодится вас в прохладную весеннюю или летнюю погоду, когда вы уже переоденетесь в легкие джинсовые шорты и стильный топ.

Монохромный образ

Очень стильно смотрится кожаная куртка в сочетании с кожаными шортами черного цвета. Лук получается целостным и привлекательным. Дополнить его можно массивными черными ботинками и сумкой из аналогичного материала (кожи или кожзама).

Сегодня в тренде фатин, и кожаная куртка в сочетании с пышной юбкой в пол будут смотреться просто восхитительно. В таком комплекте вы можете отправляться на вечеринку, романическое свидание и даже на работу, поскольку он выглядит достаточно сдержанно.

С рваными джинсами и красными брюками

Если хотите вернуться назад в девяностые или начало нулевых, отдайте предпочтение этому луку. Рваные джинсы в комплекте с кожаной курткой можно назвать классикой жанра, поскольку эти вещи идеально сочетаются.

А если планируете отправиться на романтическое свидание, есть смысл остановить выбор на стильной кожаной куртке и укороченных красных брюках, которые идеально смотрятся с ботильонами на каблуке.

С цветной юбкой в пол и удлиненным свитером

Для фестиваля идеально подойдет комплект кожаной куртки с юбкой с принтами. Наденьте укороченную куртку длиной до талии и юбку в пол с разрезом, такой наряд однозначно произведет вау-эффект.

Если планируете отправиться на работу в офис, деловую встречу или на встречу с друзьями, более подходящего комплекта одежды не найти. Укороченная куртка и удлиненный сдержанный свитер будут смотреться максимально гармонично.

С длинной белой рубашкой и спортивной обувью

Если планируется деловая встреча, нарядным, стильным и уместным будет комплект кожаной куртки и белой рубашки на пуговицах. Такой лук можно назвать утонченным, изысканным и стильным.

Нет ничего более привлекательного, чем практичная обувь. Если вы соедините куртку с кроссовками и удобным вязаным платьем, у вас получится стильный креативный и трендовый лук, который идеально подойдет для свидания.