Саботаж самой себя и хаотичная жизнь: последствия для девочек, воспитывающихся без отца

В детстве формируется личность, с которой человек входит во взрослую жизнь. Многое в нашем характере зависит от обстановке в семье, от контакта с родителями. Если девочка воспитывается без отца, в будущем это может иметь для нее ряд последствий.

Саботаж самой себя

Если с раннего детства девочка не чувствует внимания, заботы и любви со стороны противоположного пола, из нее вырастет женщина с заниженной самооценкой. У нее сформируется убежденность в том, что она недостаточно хороша и недостойна внимания.

Есть вероятность, что из-за низкой самооценки женщина начнет пренебрегать собой. Она будет отказывать себе в каких-то радостях, начнет откладывать жизнь на потом и даже элементарный уход за собой может посчитать ненужным излишеством.

Хаотичная жизнь

С детства дочка получает определенные установки относительно того, как должна складываться жизнь – любовь, брак, рождение детей и так далее. Но когда в семье нет отца, эта программа сбивается. Поскольку отсутствует четкий сценарий, уже взрослая девушка неправильно расставляет приоритеты и может отложить создание семьи на потом (или вовсе отказаться от этой идеи). Это вовсе не значит, что она будет несчастна. Но все равно на фоне других замужних женщин она может чувствовать себя немного неловко.

Недоверие и страх по отношению к мужчинам

Отец – главный мужчина в жизни каждой представительницы прекрасного пола. Но поскольку отец по какой-то причине отсутствовал, формируется обида и недоверие по отношению к нему. А через него эти негативные чувства проецируются на всех остальных мужчин.

Кроме того, девушка, которая никогда не имела опыта жизни в одном доме с мужчиной, может элементарно испытывать сильное стеснение вплоть до панического страха. Поэтому она может всячески избегать отношений.

Путаница в ролях

Девочка, которая росла в неполной семье, с детства видела, как мать несла на себе бремя финансовых и бытовых проблем. Из этого она сделала вывод, что женщина должна быть сильной, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. То есть она берет на себя те обязанности, которые, как правило, возлагаются в семье на мужчин.

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С одной стороны, это прекрасно, когда женщина в состоянии сама себя обеспечивать и решать любые проблемы. Но, с другой – мужчины боятся сильных женщин и стараются держаться от них подальше. И даже если найдется смельчак, который полюбит такую сильную барышню, она будет постоянно с ним конкурировать за роль главы семьи.

Поиск отца, а не мужа

Возможна и другая крайность. В то время, как одни девушки, выросшие без отца, становятся чрезмерно сильными и независимыми, другие чувствуют себя обделенными и пытаются наверстать упущенное. То есть присутствует желание закрыть пробелы, получить то, чего не было в детстве.

Таким образом, женщина может рассматривать мужчин не как потенциальных мужей, а как потенциальных отцов. Она будет ждать того, что спутник жизни будет заботиться о ней, как о маленькой девочке, станет жалеть ее, решать все ее проблемы (в том числе финансовые). Довольно-таки часто женщины, не знавшие отцовской любви, обращают внимание на мужчин старшего возраста.