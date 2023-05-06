Будущее уже здесь! На следующих выборах можно будет проголосовать лицом

Источник в ЦИК сообщил, что на ближайших всероссийских выборах можно будет отдать свой голос при помощи сканирования лица. По мнению чиновников, это существенно снизит число злоупотреблений.

Если ранее, когда упоминалась подобная технология, считалось, что будут задействованы биометрические сканеры, позволяющие идентифицировать избирателя (по аналогии с Face Pay), то теперь оказалось, что программисты готовят систему ещё удобнее – не надо будет даже выбирать кандидата.

– Мы видели, что происходило с так называемым умным голосованием. Люди, которые никогда не поддерживали коммунистов, голосовали за кандидатов от КПРФ. Это же явное нарушение прав избирателя, его принуждение, – пояснил собеседник. – Новые технологии помогут нам защитить избирателей, в том числе от них самих.

Избирателю достаточно будет просто прийти на участок и отсканировать свое лицо. Специально обученная нейросеть по характерным чертам сама распознает, за кого хочет проголосовать гражданин, и внесёт его голос в блокчейн. Таким образом современные технологии позволяют экономить время и повышают удобство рутинных действий.

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