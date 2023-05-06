 

Мнение: Почему взорвали автомобиль Прилепина?

06.05.2023, 18:23, Разное
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СКР написал на своем официальном сайте, что в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В немецкой машине ехал русский писатель, «майор ДНР», замполит батальона Захар Прилепин. Водитель погиб, Прилепин получил ранения обеих ног, госпитализирован.

Предварительной версией подрыва автомобиля писателя является «месть украинских боевиков».

Представитель МИД России Мария Захарова после подрыва автомобиля Прилепина заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.

Сергей Миронов, председатель партии СРПЗП («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») заявил: «…уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО».

Согласен с Мироновым, что подрыв автомобиля Прилепина – это «спланированный и организованный теракт». По всей видимости, в организации теракта было задействовано не менее пяти-шести человек. Кто-то отслеживал передвижения писателя, кто-то готовил взрывное устройство, кто-то обеспечивал транспортом, подбирал места ночевок, закупал еду, одежду, обувь… И кто-то координировал действия всех участников преступной группы.

Неволько возникает вопрос: куда смотрели российские спецслужбы? Почему прозевали подготовку, закладку взрывного устройства и подрыв автомобиля? Или некогда им?

На снимке: Захар Прилепин на Донбассе, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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