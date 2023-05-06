 

Работа в саду может быть вредна для здоровья, утверждают врачи

06.05.2023, 18:05, Разное
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По мнению врачей, работа на приусадебном участке требует больших физических усилий, поэтому любые физические нагрузки должны выполняться с осторожностью. Жителям дач рекомендовали перед началом работы делать легкую зарядку.

Копать землю рекомендуется с небольшим приседом. Тело не следует наклонять вперед. Подъем тяжестей должен быть ограничен 5 кг для пожилых людей. Молодым садоводам рекомендуется поднимать тяжести с прямой спиной или с помощью специальных подъемных инструментов.

Людям с проблемами коленей следует избегать приседаний, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы. Кроме того, лучше не вставать на колени или использовать коленные щитки или подножки. Человеку следует обратиться к врачу, если он испытывает боль в суставах или слышит в них хруст.


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