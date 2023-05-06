Работа в саду может быть вредна для здоровья, утверждают врачи

По мнению врачей, работа на приусадебном участке требует больших физических усилий, поэтому любые физические нагрузки должны выполняться с осторожностью. Жителям дач рекомендовали перед началом работы делать легкую зарядку.

Копать землю рекомендуется с небольшим приседом. Тело не следует наклонять вперед. Подъем тяжестей должен быть ограничен 5 кг для пожилых людей. Молодым садоводам рекомендуется поднимать тяжести с прямой спиной или с помощью специальных подъемных инструментов.

Людям с проблемами коленей следует избегать приседаний, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы. Кроме того, лучше не вставать на колени или использовать коленные щитки или подножки. Человеку следует обратиться к врачу, если он испытывает боль в суставах или слышит в них хруст.