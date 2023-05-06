“Одна тут, вторая там” – приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли

Не все поклонники Аллы Пугачевой остались верны Примадонне после ряда ее весьма нелестных высказываниях и о России, и о россиянах. Как гласит народная мудрость: “С глаз долой, из сердца вон!”.

Да и сама артистка вряд ли планировала покидать Израиль ради внеочередного визита в Москву. Но не тут-то было. Появился повод, причем такой, который Алла Пугачева не смогла проигнорировать похороны Валентина Юдашкина, с которым певица приятельствовала вот уже три десятка лет.

Как бы то ни было, Алла Пугачева прибыла на кладбище и моментально стало центром притяжение всеобщего внимания. Причем речь идет не только о гостях похорон, но и о многочисленных пользователях Сети.

Тем, правда, пришлось довольствоваться снимками, сделанными журналистами. Один из них опубликовали Дни.ру в своем телеграм-канале. Один из комментаторов обратил внимание, что фотограф подловил Примадонну в такой позе, будто у нее нет одной ноги.

“Где вторая нога?”, – задался вопросом комментатор.

Для него нашелся одновременно и очень смешной, и красноречивый ответ:

“В Израиле. Одна тут, вторая там”, – ответил собеседник.

О том, как проходило прощание с Валентином Юдашкиным и что еще успела сделать во врем похорон Алла Пугачева, читайте в нашем репортаже.