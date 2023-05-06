Модная металлизированная обувь лета-2023: какие модели выбрать?

Металлический цвет будет актуален в новом летнем сезоне. Он также активно используется для создания обуви, и многие дизайнеры включают его в свои коллекции. Например модный дом “Шанель” сделал акцент именно на металлизированной обуви. Выберите и вы что-нибудь подходящее для себя.

Туфли

Серебристые туфли-лодочки станут идеальным дополнением к вашему классному летнему наряду. Они придают элегантности стилю и сочетаются с любым нарядом. Сочетайте их с короткими джинсами или брюками, а также с платьями. А еще такие туфли станут отличным дополнением к летнему офисному гардеробу.

Кроссовки и кеды

Не стесняйтесь экспериментировать и дополняйте свой стиль металлическими кроссовками. Они выглядят стильно и женственно. Модели с белой подошвой и простым декором смотрятся великолепно. Это просто находка для тех, кто любит спортивный стиль, но хочет выглядеть женственно.

Обувь на широком каблуке

Если вы хотите выделиться, поищите туфли или другие модели на модных и удобных толстых каблуках. Сочетайте их с юбками миди, чтобы завершить свой образ. Просто отличный вариант для яркой летней вечеринки.

Сандалии

Отличным выбором станут сандалии с металлическим узором.Летом 2023 года можно выбрать босоножки на нестандартном каблуке, утонченные модели с завязками, бантами, полосками.Также в моде модели с красивым декором в виде блестящих камней.

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Босоножки

Босоножки – это основная повседневная летняя обувь. Она не будет казаться обыденной, если вы выберите модель в цвете “металлик”. При этом сам фасон должен быть достаточно простым, чтобы образ не был слишком вычурным и перегруженным.

Обувь на маленьком каблучке

Миниатюрный каблук станет одним из базовых трендов грядущего сезона. Эта обувь смотрится элегантно и, в то же время, является очень удобной. А металлическое оформление придает ей эффектный торжественный вид.