Нужно и можно ли детям делать рентген зубов?

Рентгеновские снимки являются неотъемлемой частью стоматологической помощи, в том числе детской стоматологии. Они помогают найти скрытые проблемы и вовремя их устранить. Но нужен ли рентген при каждом осмотре? Поскольку рентгеновские лучи используют низкий уровень радиации, они не нанесут большого ущерба здоровью, но если детский стоматолог каждый раз направляет вас на снимок, это заставляет задуматься.

Зачем детям нужен рентген зубов

Дети растут и меняются, и стоматолог должен идти в ногу со временем. У них значительно больше шансов заболеть кариесом, чем у взрослых, поэтому детские стоматологи должны быть особенно бдительны. Раннее обнаружение кариеса важно, поэтому, если у ребенка в анамнезе есть кариес молочных зубов, стоматологу может потребоваться чаще делать рентген. Но для детей со здоровыми зубами он вовсе не обязателен. Рентген также может помочь стоматологам проверить наличие прорезывающихся зубов, осмотреть полость рта после травмы и оценить потребность в ортодонтическом лечении.

Как часто ребенок должен делать рентген

Учитывая потребности каждого ребенка, его историю и другие факторы, когда решаем, нужен ли рентген. С дошкольниками из группы высокого риска можно делать его каждые шесть месяцев, в то время как ребенок со здоровой полостью рта может и не задумываться о такой процедуре.

После того как появятся постоянные зубы, их состояние становится сложнее оценить без визуализации, поэтому стоматологи будут прибегать к снимкам по мере необходимости. В подростковом возрасте в организме происходит много изменений, и мы должны учитывать выравнивание, интервалы и потенциальные ортодонтические проблемы при принятии решения о необходимости визуализации.

Безопасен ли рентген зубов для детей

Рентген использует низкий уровень радиации для получения изображений зубов и костей вашего ребенка. Эти уровни считаются безопасными, особенно при соблюдении мер предосторожности. Два рентгеновских снимка прикуса зубов представляют собой примерно такой же уровень радиационного облучения, как четырехчасовой авиаперелет. Однако из-за некоторых потенциальных опасностей, связанных с более частым воздействием радиации и более интенсивными методами визуализации, педиатры призывают врачей и стоматологов быть осторожными при использовании рентгеновских лучей и убедиться, что они используют их только в нужный момент.

Как обеспечивается безопасность

Зачастую стоматолог часто можем многое сказать, просто заглянув в рот вашего ребенка. Но существуют и другие меры предосторожности, которые мы используем для обеспечения безопасности рентгеновских лучей. Среди них:

Нательные фартуки и воротники для защиты чувствительных зон от радиации. Короткое время воздействия. Современное оборудование, позволяющее быстрее получать изображения

Современное рентгеновское оборудование разработано с учетом интересов детей и их безопасности.

Рентген зубов и ваш ребенок: осознанный подход

Не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Стоматологи принимают все решения об уходе за полостью рта вашего ребенка, исходя из его уникальных потребностей. Они очень серьезно относятся к визуализации, помня о стоматологическом анамнезе каждого ребенка и принимая во внимание ряд факторов риска. Благополучие ребенка является приоритетом, а потому безопасность в приоритете при каждом рентгеновском снимке. Современное оборудование и методы, ориентированные на детей, также позволяют стоматологам проводить обследования с минимальным риском. Таким образом можно сказать, что рентгеновские снимки нельзя назвать вредными, но делать их нужно только при необходимости.