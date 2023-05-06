Microsoft отказывается от Edge в пользу Яндекс.Браузера

Компания Microsoft сообщила, что браузер Edge для операционной системы Windows больше не будет активно разрабатываться. Пользователей постепенно переведут на Яндекс.Браузер.

В пресс-релизе отмечается, что решение было принято в рамках стратегии по сотрудничеству с лидером рынка браузеров, исходя из необходимости применять только лучшие решения для комфорта и безопасности пользователей.

– Мы уверены, что переход на Яндекс.Браузер позволит нам предложить нашим пользователям более быстрый и надежный обозреватель с лучшей поддержкой современных веб-технологий, – прокомментировал событие глава Microsoft Сатья Наделла.

Источники ведущих американских технических изданий утверждают, что до этого рассматривался переход на Google Chrome, однако Microsoft не устроило то, как компания Google защищает приватность своих пользователей. Если бы был выбран Chrome, миллионы людей в разных странах оказались бы под угрозой раскрытия их конфиденциальной информации правительствам.

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