МК выделил пять признаков, предупреждающих о том, что отель плохой

Путешественники, разочаровавшиеся после посещения турецких или египетских курортных отелей, которые оказались не такими хорошими, как на фотографиях, обычно публикуют свои мысли в Рунете.

Журнал MK опубликовал руководство из 5 пунктов по выбору качественного отеля.

Первое. Сервис. Он не всегда соответствует заявленным стандартам. Проверьте отзывы недавних гостей. Грубый ли персонал? Не пропадают ли в отеле личные вещи.

Второе. Стоит доверять отзывам, если более 5 гостей жалуются на плохое меню или грязный стол.

Третье. Сегодня отели высшего класса стараются не применять пластиковую посуду, а стремятся к экологичности.

Четвертое. Интернет. Wi-fi в хорошем отеле должен быть доступен на всей территории, даже на открытых площадках. Класс отеля определяется уровнем покрытия и качеством.

Пятое. Сотрудники, которые улыбаются, не просто довольны своей работой, но и показывают, что они заботятся о клиентах.