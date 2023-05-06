 

Народ набросился на замеченного на кладбище Зверева

06.05.2023, 16:35, Новости дня
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Одним из самых ярких гостей, пришедших проститься с модельером Вячеславом Зайцевым, оказался стилист Сергей Зверев. Любитель ярких образов и эпатажа не изменил себе и на этот раз.

Из толпы Зверева выделяла широкопола черная шляпа и стильные солнечные очки. А дополняло образ черное пальто, надетое поверх черной же рубашки. Все приличия, подобающие траурному мероприятию, были соблюдены.

Впрочем, это не уберегло стилиста от нападок со стороны интернет-пользователей. Многие обратили внимание на его нижнюю губу, приобретшую совсем неестественную форму и увеличившуюся в размерах.

Комментаторы в сообществе Дни.ру во “ВКонтакте” и вовсе не стали лезть в карман за словом, а распекли стилиста и за его внешний вид, и за его воспоминания о Вячеславе Зайцеве. Тот вспомнил, что модельер стал первым, кто признал его как художника.

То, что Зверев рассказал больше о себе, ем о почившем, понравилось не всем. “Все одеяло на себя тянет чепуха безполая (здесь и далее пунктуация и орфография авторов приведены без изменений. – Прим. ред.)”, – посетовал один из комментаторов. Другой не постеснялся назвать Зверева “чучелом на корявых понтах”.


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