Что известно о проблемах Крида с налогами

Как сообщается, Егор Крид выплатил всю свою задолженность по налогам. По словам источника, ее размер превысил миллион рублей.

Предполагается, что причиной неожиданно возросшей финансовой грамотности артиста стало желание заранее снять к себе все вопросы со стороны налоговой и полиции. Впрочем, представители певца опровергают информацию о самом наличии долгов у артиста. Егор Крид всегда исправно платит налоги и не имеет никаких задолженностей, пояснил агент исполнителя.

Егор Крид показал, что он не только талантливый артист, но и ответственный гражданин, который не собирается нарушать закон. Его поступок должен стал примером для многих звезд шоу-бизнеса, которые часто игнорируют свои налоговые обязательства.

Напомним, что свыше трех десятков блогеров, чья аудитория составляет миллионы зрителей и поклонников, подвергнутся налоговым проверкам. Инфлюэнсеров проверят на причастность к таким серьезным нарушениям, как отмывание денег и неуплата налогов.

Совсем недавно известная блогерша и рэперша Дарья Зотеева, среди своих поклонников и не только известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, столкнулась с блокировкой своих счетов. Посе того она была вынуждена покинуть Родину. Инстасамку приняли Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, до сих пор не утихает скандал, связанный с известной “исполнительницей желаний” Еленой Блиновской, которой предъявили обвинения в налоговых аферах почти на один миллиард. А в начале марта фигурантами громкого уголовного дела стали блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек и ее муж Артем. Семейная пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогерша применяла упрощенную систему налогообложения, но за проведение фитнес-марафонов получала гораздо больше разрешенных 150 миллионов.