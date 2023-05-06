 

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина

06.05.2023, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 6 мая Захар Прилепин со своей дочерью в сопровождении охранника по имени Александр Шубин ехали на встречу с семьей русского писателя в деревне в окрестностях города Бор поблизости от Нижнего Новгорода. Ребенка успели высадить из машины, когда раздался мощный взрыв.

Согласно последним данным, взрывное устройство мощностью порядка трех килограммов в тротиловом эквиваленте было установлено в районе капота иномарки Audi Q7. Взрыв оказался такой силы, что переднюю часть автомобиля уничтожило полностью. Обломки разлетелись на расстояние в 50 метров.

Также образовалась большая воронка. Эти данные подтверждаются и первыми кадрами, снятыми на месте трагедии.

В результате взрыва погиб 27-летний телохранитель Захара Прилепина, находившийся на водительском месте. Сам писатель получил травмы ног. О его состоянии поступают противоречивые сведения. Как бы то ни было, он находится под наблюдением специалистов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.21 / Финал Лиги Европы. “Вильярреал” – “Манчестер Юнайтед”. Онлайн-репортаж

22.04.21 / Для обнаружения загрязнений в пищевых и фармацевтических продуктах используют свет

06.08.20 / “Вознаграждение за справедливость” – Госдеп США предложил россиянам по 10 миллионов за продажу Родины

03.06.21 / Россияне заявили о готовности оплачивать высокими налогами поддержку бедных

14.01.23 / Минобороны показало ремонт поврежденной в зоне СВО техники

20.11.20 / Заразившаяся коронавирусом ведущая “1+1” рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни

30.07.20 / Открыты гены, которые провоцируют формирование глиобластомы

09.01.22 / США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине

02.09.20 / У самого дорогого футболиста мира обнаружили коронавирус

30.08.21 / “Так горячо!”, “Очень естественно”. Звезда “Великолепного века” Узерли обнародовала чувственные фото в декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика