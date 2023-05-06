«Сторонники украинской войны теперь счастливы» – Proletären объяснила, кому выгодно увольнение Такера Карлсона

Сторонники опосредованной войны с Россией ликуют от известия об уходе Такера Карлсона с телеканала Fox News, пишет Proletären. Истинной причиной увольнения самого популярного американского телеведущего издание называет военно-промышленный комплекс США и тех, кто его курирует. В информационном поле Соединённых Штатов остаётся всё меньше места для выражения сомнений в американской военной пропаганде.



AP

Известный американский журналист Такер Карлсон был уволен c телеканала Fox News, на котором он вёл свои передачи с 2016 года. Tucker Carlson Tonight было одним из самых популярных ток-шоу Америки на кабельном телевидении, общей нитью которого была непоколебимая поддержка Дональда Трампа. Как и сам Трамп, Карлсон играл на ксенофобских и предвзятых страхах белых избирателей, определённо подпитывая сильные расистские течения, которые всегда существовали в США, — но он также подвергал критике Трампа и его окружение по ключевым вопросам внешней политики, пишет издание Proletären.

Когда Дональд Трамп отдал приказ бомбить Сирию в 2018 году, Карлсон выступал резко против, в то время как политики из Демократической партии (и шведские государственные СМИ, раз на то пошло) вдруг, казалось, забыли, как сильно они ненавидели Трампа, когда он повёл себя как подобающий американский президент. Вместо этого Такер Карлсон позволил высказаться критическим голосам, которые не поверили утверждению о том, что президент Сирии Башар Асад подверг химической атаке собственное население, в то время как это было явно невыгодно правительству. Позже разоблачители в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) также подтвердили правоту усомнившихся — и получили слово в передаче Карлсона, отмечает автор статьи.

Одним из гостей Карлсона в 2018 году стал журналист и лауреат Пулицеровской премии Гленн Гринвальд. В 2013 году он контактировал с разоблачителем Эдвардом Сноуденом и сыграл важную роль в том, чтобы помочь Сноудену раскрыть массовую слежку США и шпионаж за союзниками. Однако по мере того, как Гринвальд становился всё более частым гостем на шоу Такера Карлсона, он растерял «звёздный статус», которым обладал ранее в левых кругах, и вместо этого его стали считать правым. Сам же Гринвальд на протяжении всей своей карьеры стремился разоблачать правонарушения, где бы они ни происходили, невзирая на политику. В 2014 году он создал онлайн-издание The Intercept, но ушёл оттуда в 2019 году, когда почувствовал, что журналисты газеты превратились в представителей независимого сенатора Берни Сандерса и конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, которые являются одними из самых известных левых политиков в Соединённых Штатах, указывает Proletären.

Когда Такер Карлсон был вынужден покинуть телеканал Fox, Окасио-Кортес, которая, как и Сандерс, голосовала за военную поддержку Украины со стороны США, сказала о том, что она «очень счастлива» по этому поводу. Гринвальд придерживается противоположной точки зрения, написав в популярной соцсети, что Такер был ведущим на кабельном телевидении, который больше всех выступал против опосредованной войны Америки на Украине, больше всего осуждал ЦРУ, ФБР и DHS (Министерство внутренней безопасности) за их «систематическую ложь и коррупцию», выступал за помилование Джулиана Ассанжа и против попыток смены режима на Кубе и больше всего критиковал милитаризм администрации Трампа, пишет Proletären.

Повышенный интерес Такера Карлсона к действительно неудобным вопросам отмечает британский журналист и антиимпериалист Джонатан Кук, который, так же как и Гринвальд является сторонником независимой и бесстрашной журналистики, независимой как от государственного влияния, так и от интересов капитала.

Издание напоминает, что уход Такера Карлсона с Fox формально произошёл после того, как компания-производитель машин для обработки голосов на президентских выборах 2020 года подала в суд на телеканал и присудила себе компенсацию в размере $800 млн. Причиной этому было и то, что, в числе прочих, Такер Карлсон с упрямством дурака утверждал, что выборы были «украдены». Однако Джонатан Кук убеждён, что не это стало основной причиной, по которой Fox решил избавиться от Карлсона, а скорее то, что Такер предоставлял слишком много места голосам, которые идут вразрез со всем американским военно-промышленным комплексом.

Кук считает, что Карлсон оказался в безвыходном положении — он предоставил слишком много места комментаторам, которые, среди прочего, обвиняют США в диверсиях на «Северных потоках» и рассуждают о том, что наибольшую опасность для мира несут не РФ или Китай, а военно-промышленный комплекс США. В от же время Гринвальд считает, что Карлсон находится в идеологическом странствии, поскольку он начал дистанцироваться от своих прежних представлений. Среди прочего, он недавно извинился за то, что поддержал вторжение США в Ирак в 2003 году, отмечает автор.

Несмотря на то что Такер Карлсон придерживается правого политического фланга, в некоторых вопросах он оказывается прав благодаря своим сомнениям в американской военной пропаганде. Более того, издание предлагает задуматься над замечаниями Гринвальда и Кука, которые сводятся к тому, чтобы ответить себе на вопрос, кому выгодно то, чтобы поменьше телеведущих с многомиллионной аудиторией задавали вопросы американскому военно-промышленному комплексу и его необходимости вечно вести войны, резюмирует Proletären.

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