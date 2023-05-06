“С годами становилось сложнее: героиня старела, я – нет”: Юлия Захарова о сериале “Счастливы вместе”, романе с известным режиссером и сложном поступлении в театральный

Сериал «Счастливы вместе» шел на российских экранах целых 7 лет. Именно этот фильм стал первым и самым успешным ситкомом ТНТ. Героев фильма «Счастливы вместе» поклонники хорошо помнят до сих пор, хотя с момента выхода последней серии прошло уже 10 лет.

Одна из звезд сериала — Юлия Захарова, сыгравшая соседку семьи Букиных, Лену Полено на передаче «О жизни с Юлией Ягафаровой» рассказала о том, как проходили съемки сериала, о своем неудачном романе на Кипре и сложном поступлении в театральный институт.

Как Юлия попала в сериал

Ведущая Юлия Ягафарова спросила актрису, как ее, девушку с хорошей фигурой и привлекательной внешностью взяли на роль «серой мышки» Лены Полено. Ведь по сценарию Лена была не слишком красивой девушкой. Юлия рассказала, что, когда она отправилась на пробы, она толком еще не знала, куда именно идет. В актерской среде ходили слухи о том, что открыт набор на какой-то масштабный проект, который в последующем будет длиться несколько лет. Говорили, что все московские артисты уже переходили на пробы, но никого не утвердили.

Сцена, которую она играла на кастинге, показалась Юлии знакомой. В последующем она вспомнила, что в детстве смотрела американский сериал «Женаты… с детьми», адаптацией которого и стала работа «Счастливы вместе». Юлии этот сериал даже в детстве уже казался старым и она была очень удивлена тем, что снимается его русский вариант.

На кастинге присутствовали, в том числе и американские кинематографисты. Актриса, по ее словам, неплохо знает английский язык. Играя сцену, она понимала, что от нее требуют американцы, без переводчика. Американцам это очень понравилось, и они сказали, что Юля им подходит.

«Героиня старела, а я – нет»

Играть в «Счастливы вместе» Юлии Захаровой, по ее словам было достаточно сложно. По сценарию ее героине было 27 лет. Самой же Юлии на тот момент исполнилось 22.

В последующем играть Лену Юлии становилось все сложнее. Когда ее героине исполнилось 40 лет, актрисе было 30. Чтобы создать нужный образ, Юлии, по ее словам, приходилось играть сцены в тяжелом гриме. Единственное, актрисе в сериале повезло с прической. Все другие актрисы играли в фильме в неудобных париках. Ей же просто сделали короткую стрижку.

Ведущая спросила, не обижали ли Юлю насмешки насчет внешности, которым подвергалась ее героиня в сериале. На это актриса ответила, что, наоборот, от таких моментов она получала большое удовольствие.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Самый сложный эпизод

Рассказала актриса Юлия Захарова ведущей программы «О жизни с Юлией Ягафаровой» и о самом сложном для нее эпизоде в сериале. Таким моментом для актрисы, по ее словам, стал эпизод, когда в одной из последних серий Лена Полено бьет по голове Гену Букина чайной чашкой и в результате чашка разбивается.

Сериал на тот момент уже почти заканчивался и реквизит актерам выдавали экономно. Чашка, использовавшаяся в эпизоде, была специальной, изготовленной из жидкого сахара. Такие чашки могут сломаться от любого прикосновения.

Репетировать сцену Юле и ее партнерам, поэтому пришлось без чашки. Но когда пришло время снимать эпизод, реквизит перепутали и актриса ударила Виктора Логинова, игравшего Гену Букина, настоящей фарфоровой чашкой. Актер получил травму, а Юлия, по ее словам, была очень расстроена тем, что она поранила своего любимого партнера по сцене.

Сложное поступление в театральный институт

Также Юлия Захарова рассказала ведущей программы о своем сложном поступлении в театральный институт. По словам актрисы, она 3 года подряд пыталась поступать во все московские театральные вузы. Но каждый раз Юлия «слетала с конкурсов».

Так произошло и на четвертый год, когда актриса не попала в театральную школу Гончарова. Однако в последующем Юлии повезло. Гончаров, человек с тяжелым характером, 12 человек, прошедших конкурс, в последующем выгнал почти сразу. После этого он объявил добор на первый курс. И на этот раз Юлию Захарову приняли в школу.

Первый муж

Спросила ведущая передачи актрису и о том, был ли на самом деле ее первым супругом Константин Богомолов. Ведь об этом часто пишут в интернете. По словам Юлии, у нее с Константином действительно был роман на курсе. Но однажды бывший гражданский супруг прислал ей СМС и просил не говорить никому, что они были вместе. Богомолов, по словам актрисы, человек щедрый и добрый. После этого СМС Юлии стало немного обидно. Но по словам актрисы, она понимает, что дело тогда было в новой супруге Константина, настороженно относившейся к «бывшим» своего мужа.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

С Богомоловым, как рассказала Юлия, она прожила в гражданском браке 7 лет. По словам актрисы, ей всегда очень нравились родители Константина.

Роман на Кипре

Также Юлия Захарова рассказала, что несколько лет она прожила на Кипре, где с ней случилась неприятная история. В то время, по ее словам, у нее разгорелся роман с мужчиной – красивым рок-музыкантом, который был намного старше нее. Этот роман для актрисы оказался ошибкой.

В конечном итоге оказалось, что знакомый Юли был альфонсом-жигало. Актриса, по ее словам, приняла желаемое за действительное. В один прекрасный момент она выяснила, что ее возлюбленный женат, да еще не девушке-инвалидке.

У Юлии этот мужчина постоянно занимал деньги, жил за ее счет и к тому же он позволял себе поднимать на нее руку. В последующем, наведя справки, актриса узнала, что действовал этот ее знакомый по уже дано отработанной схеме, которую использовал и ранее. Вырваться из этой тяжелой ситуации Юлии, по ее словам, помогли родители и друзья.

Распорядок дня актрисы

В числе других вопросов, ведущая передачи спросила актрису и о ее распорядке дня. Юлия рассказала, что просыпается она в 7 часов утра, а затем позволяет себе «поваляться» до 8 часов.

Поднявшись с кровати, вместе со своим нынешним супругом актриса пьет чай. Затем семейство завтракает, и Юлия отправляется гулять со своей собакой — тибетским терьером, которого она просто обожает. После прогулки Юлия делает какую-нибудь работу по дому, а затем усаживается за занятия английским языком, знание которого она хочет довести до совершенства.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Благодаря помощи родителей нынешнего супруга Юлии, они, по ее словам, смогли купить небольшой дом, в котором сейчас и живут. Во дворе дома, как рассказала актриса, растут очень красивые высокие деревья, а также ароматные чубушник и черемуха. Огородом Юлия, по ее словам, не занимается, так как не чувствует к этому призвания.

Нынешний супруг актрисы

Со своим нынешним мужем, как рассказала Юлия, она познакомилась на дне рождения у их общего друга-художника. На настоящий момент супруги уже прожили вместе почти пять лет. Муж Юлии, по ее словам, занимается ландшафтным дизайном. Официально со своим супругом актриса не расписана, и это не слишком нравится ее маме.

Юлия не против свадьбы, но у нее нет желания организовывать такое крупное торжество. Но тем не менее, актриса считает, что когда-нибудь в будущем они с ее нынешним супругом все же заключат брак официально. Гражданский муж актрисы моложе нее на два года и занимается спортом.

Нападение собак

Юлия Захарова рассказала также, что не так давно она подверглась нападению собак. Две огромные собаки сделали подкоп, сбежали со своего двора и повели себя агрессивно по отношению к гуляющей с маленьким терьером Юлии. Актрисе, по ее словам, пришлось обиваться от них «руками и ногами». Собачку ей пришлось схватить на руки и высоко поднять над собой.

Отбиться самой, по словам Юли, ей бы не удалось. Поэтому актрисе пришлось громко звать на помощь. Выскочившая из дома соседка начала кидать в собак камни. У актрисы после нападения были покусаны все руки. Женщина, которая ей помогла, завела ее к себе и угостила кофе. На следующий день Юлия с мужем привезли ей торт.