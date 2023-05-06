Как подобрать модный вид стрелок под свою форму глаз: бьюти-лайфхаки

Для макияжа многие используют такие продукты, как контур, румяна и хайлайтер, чтобы подчеркнуть определенные черты лица и замаскировать другие. Однако часто забываем о подводке для глаз, которая может творить настоящие чудеса. При помощи подводки можно сделать глаза более открытыми, близко или далеко посаженными, сонными или знойными.

Однако перед выполнением макияжа нужно определить форму глаз. Это позволит правильно подобрать стиль нанесения подводки.

Как определить форму глаз

Определение формы ваших — это процесс, который многих разочаровывает. Таблицы, которые можно увидеть в интернете, могут сбивать с толку, поскольку различия между формами глаз минимальны.

Есть один хороший и проверенный способ для определения формы. Нужно измерить ширину одного из глазных яблок, а затем измерьте расстояние между глазами.

Если это расстояние меньше ширины, то глаза близко посаженные, а если больше – широко посаженные.

Также можно сделать фото глаз. При этом, нужно постараться чтобы на фотографии были только глаза и немного лба и носа. Также важно максимально расслабить лицо. Улыбка может привести к неправильным результатам. Затем сравните фотографию с изображениями в интернете. Найдя наиболее близкий вариант, можно перейти к поиску лучшего варианта нанесения подводки.

Монолидные глаза

Когда у человека монолидные глаза, то практически нет складок на веке, когда глаза открыты. Есть только небольшое плоское пространство над линией ресниц.

При нанесении подводки линия должна начинаться с внешней трети линии роста ресниц. Если слишком близко нанесете подводку у внутреннего уголка, то глаза визуально будут казаться меньше.

На внешнем уголке нужно провести линию наружу и к виску, чтобы удлинить глаз. Не стоит бояться делать смелый и яркий макияж с подводкой, так как можно сделать даже толстое крыло. В качестве альтернативы можно попробовать технику дымчатой ​​или градиентной подводки, если не нравится макияж кошачий глаз.

Глаза с опущенным веком

Такая форма глаз довольно распространена. Проблема, с которой сталкиваются многие люди с опущенным веком, заключается в том, что подводка и тени прячутся под веком.

Отличным решением станет стиль нанесения подводки под названием «крыло летучей мыши». Начиная с края складки, нужно прорисовать крыло и соединить его с линией роста ресниц, пока ваш глаз открыт.

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Опущенные глаза

Чтобы определить опущены ли глаза, нужно поднести к переносице спагетти или что-то тонкое и длинное. В качестве ориентира использовать внутренние уголки глаз. Если внешние уголки ваших глаз находятся ниже этой линии, то глаза опущенные.

Можно подчеркнуть это с помощью опущенной подводки для глаз или замаскировать при помощи тонкого и приподнятого кошачьего глаза.

Круглые глаза

Круглые глаза характеризуется тем, что можно увидеть белки под или над радужной оболочкой, когда ваши глаза открыты. Они имеют отчетливую круглую форму.

Поскольку круглые глаза обычно не опущены, то нужно при помощи подводки удлинить глаз, а не опустить его.

В большинстве случаев классический кошачий глаз не работает с этой формой, так как крыло выглядит округлым и менее острым.

Лучше всего начать с рисования линии почти прямо от уголка глаза, но слегка заостренной вверх, чтобы создать форму треугольника. Затем где-то на 1/3 века сделать крыло и заполнить его.

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Миндалевидные глаза

Это универсальная форма. Большим плюсом является то, что можно создавать широкий спектр макияжей.

Нравится классический кошачий глаз, забавные графические образы или толстая и преувеличенная подводка, все это хорошо подходит для миндалевидных глаз.

Круглые миндалевидные глаза

Эта форма представляет собой сочетание круглых и миндалевидных глаз, и она считается хорошим универсальным вариантом, так как можно выбрать практически любую подводку.

Обычно отсутствуют слишком сильно нависшие веки. Такая форма глаз отлично подходит для создания всех видов подводки, которая сейчас в тренде. Здесь все зависит от настроения и собственного желания.

Прежде чем взять карандаш или ручку для нанесения подводки изначально нужно решить, что хотите подчеркнуть. Если хотите чего-то знойного, попробуйте смоки-кошачий глаз.

Если хотите, чтобы глаза выглядели еще более круглыми и кукольными, можно попробовать стрелку меньшего размера или загнутую вниз подводку.

Приподнятые глаза

По сути это противоположность опущенным глазам. Определить эту форму также можно при помощи спагетти. Если внешние уголки находятся выше линии внутренних уголков, то это значит, что глаза приподнятые.

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Поскольку многие техники подводки направлены на то, чтобы поднять глаза вверх, они не очень хорошо работают с этой формой. Еще одна проблема заключается в том, что они обычно достаточно маленькие. По этой причине не обязательно делать линию очень широкой, так как это делает глаза еще меньше. Обычно рекомендуется держать крылья маленькими, а линии довольно тонкими.

Также стоит выбирать холодные оттенки теней для век более светлых тонов. Можно нанести подводку вдоль нижней ватерлинии.

Широко посаженные глаза

Положение глаз имеет мало общего с их формой, но при этом очень важно правильно нанести подводку.

Обычно широко расставленные глаза выглядят лучше всего с более интенсивной подводкой более темных цветов. Можно сделать широкую линию, особенно по линии роста ресниц и во внутренних уголках. Использование подобных техник визуально делает глаза более близко посаженными.

Нанесение более темных цветов теней и подводки на внешнюю треть глаза сохранит имеющееся расстояние и расширит внешнюю часть.

Можно немного поэкспериментировать. Толстые крылья, забавные формы и множество цветов будут актуальными.

Близко посаженные глаза

Близко посаженные глаза, которые можно определить, сравнив ширину глазного яблока с шириной между глазами, широко распространены. Обычно визажисты рекомендуют тем, у кого такая форма, наносить подводку на внешние уголки и подчеркивать внутренние уголки светлыми тенями для век или хайлайтером.

Тем не менее, можно поиграть практически с любым вариантом крыльев подводки.

Глубоко посаженные глаза

Глубоко посаженные глаза отличаются от формы с нависшим веком, но подводку лучше всего наносить точно также.

При этом лоб, а иногда и скулы, кажутся более выраженными. Поскольку глаза посажены глубоко, обычно имеется естественный капюшон, который закрывает большую часть пространства век.

Подводка в виде крыла летучей мыши, направленная к вискам, является отличным вариантом. Стоит избегать темных теней в складке века, если только не хотите подчеркнуть естественный вид запавших глаз.

В качестве альтернативы можно попытаться сделать самые темные области при выполнении макияжа глаз вокруг линии роста ресниц.

Выпученные глаза

Нужно выделить центр и внутренние уголки глаз, а внешние уголки удлинить при помощи крылатой подводки или накладных ресниц.

Отличным решением станет насыщенный, эффектный и несколько драматический макияж, чтобы отвлечь внимание от слишком сильно выпученных глаз. Для этого можно использовать темные тени или же сделать крыло подводки довольно длинным.

Хорошим решением станут темные дымчатые глаз, блестящая складки века или сияющий блеск, идущий по нижней линии ресниц.

Все эти советы помогут научиться правильно использовать косметику, чтобы подчеркнуть красоту глаз.