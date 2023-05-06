 

“Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке” – уголовник Пригожин выразил благодарность z-патриоту Прилепину за поддержку наемников ЧВК “Вагнер”

06.05.2023, 15:20, Новости дня
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Сейчас публицист находится в больнице в тяжелом состоянии. Евгений Пригожин отреагировал на покушение на писателя, отметив, что буквально накануне Прилепин выразил поддержку ЧВК “Вагнер” в ситуации, когда командиры группы ежедневно говорят о “снарядном голоде”.

Накануне публицист оставил сообщение в поддержку частной военной компании в своем Telegram-канале. Евгений Пригожин отреагировал на публикацию и выразил слова благодарности Прилепину.

“Вчера вечером Захар Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК “Вагнер”. Я собирался сегодня отреагировать, поблагодарить его за это, но из-за утренней занятости перенес это на вторую половину дня. Я сейчас срочно хочу сказать, Захар, спасибо тебе за то, что вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись”, — передает слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее глава ЧВК “Вагнер” предупредил российских военачальников, соотечественников и Верховного главнокомандующего о ситуации, сложившейся в Бахмуте. Евгений Пригожин заявил, что собирается вывести своих бойцов из города с 10 мая. Свое решение он объяснил острой нехваткой вооружения.


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