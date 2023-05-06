«Больше не колония России» – в Польше снесли очередной памятник благодарности Красной армии

Польше пришлось ждать более 30 лет, чтобы начать в массовом порядке сносить памятники благодарности Красной армии, поэтому она в ускоренном режиме навёрстывает упущенное. Об этом заявил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, комментируя уничтожение очередного подобного монумента в местности Глубчице. По словам чиновника, большинство представителей местных властей содействуют сносу оставшихся памятников, однако есть и те, кто «странным образом» противится этому.



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Сегодня в польской местности Глубчице в Опольском воеводстве был снесён памятник благодарности Красной армии, воздвигнутый в 1945 году. Это был классический обелиск на ступенчатом постаменте. Он увековечивал память 676 солдат Красной армии 1-го Украинского фронта павших в марте 1945 году в боях за город, пишет Dziennik.

«Ещё в 90-е годы местные власти возлагали здесь цветы и фотографировались на фоне этого памятника. Нам пришлось ждать более 30 лет, чтобы такие объекты рухнули. Согласно нашим оценкам, таких ещё около 30. Это 28-й объект этого типа в Польше, который мы снесли в течение года. Мы будем полностью удовлетворены, когда последний из них рухнет. Большинство местных властей открыты к нашим предложениям, но часть из них, к сожалению, продолжает сопротивляться странным образом», — заявил глава Института национальной памяти доктор Кароль Навроцкий сегодня перед сносом памятника.

Одновременно чиновник рассказал, что на протяжении долгих лет местные власти должны были сами финансировать снос объектов такого рода. Следовательно, появлялся аргумент, что, может, лучше построить новую детскую площадку и поставить скамейки, вместо того чтобы сносить памятники. На сегодняшний день уже Институт национальной памяти полностью финансирует и организует операцию сноса, ему лишь нужно разрешение местных властей. В связи с этим Навроцкий указал на проблему в польском городе Ольштын, где местные власти памятники назвали музейными объектами. Мэр Ольштына объясняет, что рядом с памятником можно устраивать дискуссии о коммунистическом строе и 1945 годе. «Я ответил мэру, что дискуссии имеют место и советский объект вовсе не должен стоять в центре города. Это памятник презрения к жертвам и памятник большого уважения к виновным… Мы имеем дело с объектами, разрушающими общественное сознание, такими как этот ликвидированный объект в Глубчице. Институт национальной памяти сносит объекты только в местах общественного пространства, где нет человеческих останков. На кладбищах такой возможности не существует», — подчеркнул он.

Глава Института национальной памяти также напомнил, что первый из двух памятников благодарности в местности Глубчице был снесён в октябре 2022 года. По его словам, занятно то, что ещё несколько лет назад он был отреставрирован на средства ЕС. «Часть элит ЕС хотят реставрировать такие памятники, потому что они совместимы с их системой ценностей. Я этим возмущён. Это позор», — отметил Навроцкий.

По его словам, историческая политика Российской Федерации основана на лжи, а научная ложь — это фактор влияния на её жителей. Герои Красной армии ложатся в основу их сегодняшней идентичности. «Благодаря этому Путин может держать россиян в кулаке. Это обнажает имперское мышление о том, что Центральная Европа — всё ещё часть Российской империи. Изменённый кодекс РФ предусматривает, что за каждый снесённый памятник грозит три года принудительных работ. Нас хотят наказать за снос советских памятников в свободной и независимой Польше. Ведутся четыре подобных дела. Им кажется, что Центральная Европа — это до сих пор советская колония», — посетовал он.

Dziennik напоминает, что в марте 2022 года глава Института национальной памяти призвал местные власти во всей Польше удалить из общественного пространства все имена и символы, которые до сих пор увековечивают память людей, организаций, событий или дат, символизирующих коммунизм. «Настало время наверстать упущенное в этой области… Пусть это прозвучит ясно и отчётливо: в польском общественном пространстве нет места какой-либо памяти о тоталитарном коммунистическом режиме и людях, служащих ему», — заявил он.

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