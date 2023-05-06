На «более дешёвую» коронацию Карла III потратят до £100 млн

Новый король Соединённого Королевства Карл III решил сократить расходы на свою коронацию, сделать её «короче» и «дешевле», чем во времена его матери Елизаветы II, пишет CNBC. В то же время общая стоимость всех мероприятий, включая уличную процессию и концерт звёзд, обойдётся британским налогоплательщикам в сумму от £50 миллионов до £100 млн, что у многих вызывает негодование на фоне высокой инфляции.



AP

На этих выходных все взгляды будут прикованы к Великобритании: там с типично британской помпезностью пройдёт коронация короля Карла III, пишет CNBC. Архиепископ Кентерберийский коронует нового монарха в Вестминстерском аббатстве 6 мая, после чего начнутся три дня празднований в Лондоне и по всему Соединённому Королевству.

Церемония, которая пройдёт впервые за 70 лет, скорее несёт церемониальный характер: официально 74-летний король взошёл на престол 8 сентября прошлого года, когда скончалась королева Елизавета II. Ожидается, что множество жителей и туристов захотят присутствовать на историческом событии, которое, однако, совпало со сложной экономической ситуацией в Великобритании. Многие задаются вопросом о том, можно ли проводить такое мероприятие, когда страна переживает худший кризис уровня жизни на памяти поколения.

Букингемский дворец не представил точные данные о стоимости коронации, но сообщается, что сам Карл III стремится сократить расходы на празднования. Он хочет, чтобы церемония была «короче», «меньше, дешевле» и вписывалась в его планы по оптимизации монархии. Так, в Вестминстерское аббатство приглашены всего 2 тыс. VIP-гостей — примерно четверть от числа присутствующих на коронации королевы Елизаветы, — а продлится церемония около часа, а не несколько часов, как было раньше.

Тем не менее, по оценке неофициальных источников, которые приводит BBC, общие траты на все мероприятия, включая уличную процессию и концерт звёзд, должны составить от £50 миллионов до £100 млн. Это больше, чем приблизительно £50 миллионов в переводе на сегодняшние деньги, которые пошли на торжества по случаю коронации Елизаветы II в 1953 году. Как и большинство массовых мероприятий, предстоящее празднование финансируется за счёт британского правительства и в конечном счёте — налогоплательщиков. Неназванную часть расходов покроет Букингемский дворец.

Некоторые британцы остались недовольны такими цифрами: согласно недавнему опросу сайта YouGov, 51% жителей считает, что правительство не должно оплачивать коронацию. При этом 8 мая, объявленный официальным выходным днём по случаю коронации, обойдётся экономике страны ещё в £1,36 миллиардов из-за пропущенного рабочего дня. На данный момент ВВП Соединённого Королевства на 0,6% ниже, чем в конце 2019 года. Таким образом, Великобритания осталась единственной страной «Большой семёрки», которая не оправилась от пандемийного спада. В то же время инфляция держится на высоком уровне: в марте общий годовой показатель достиг 10,1%, а стоимость продуктов питания растёт рекордными за 45 лет темпами.

Со своей стороны, правительство надеется, что коронация принесёт бизнесу миллионы фунтов, особенно в наиболее пострадавшие сектора экономики: торговлю, туризм и гостиничное дело. По некоторым оценкам, пишет CNBC, обычно во время официальных праздников розничные продажи ежедневно возрастают примерно на 15%. Отраслевая ассоциация гостиничного бизнеса предполагает, что торжественные мероприятия могут пополнить доходы сектора на £350 млн. В организации добавляют, что коронация вместе с двумя предстоящими официальными выходными днями, а также конкурсом «Евровидение» в Ливерпуле 13 мая может в целом принести доход, равный £1 млрд.

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